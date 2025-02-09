Не спешите выбрасывать остатки ламината: 5 неожиданных способов превратить строительный мусор в стильные предметы интерьера

23:21, 09 фев 2025

После ремонта у многих россиян остаются доски ламината, которые в лучшем случае долго пылятся на застекленном балконе, а в худшем — отправляются в мусор. Но, как оказалось, это не просто строительный «хлам», а настоящий клад для тех, кто любит мастерить и хочет с пользой использовать остатки материалов. Эксперты делятся идеями, как вдохнуть новую жизнь в ненужные куски ламината и сделать из них что-то реально полезное.

Ламинат — идеальный материал для творчества

Почему именно ламинат? Во-первых, многие его варианты выглядят как дорогие породы дерева: шикарная фактура, интересные оттенки и текстуры. Такой материал легко адаптировать под любой интерьер — от классики до модерна. Во-вторых, он достаточно прочный и долговечный, что делает его идеальным для вторичного использования. Ну и, конечно, практично: зачем выбрасывать то, что может служить долго и приносить пользу?

Подставка для обуви

Если вы устали от мокрых ковриков у двери и постоянной грязи, сделайте из остатков ламината функциональную подставку для обуви. У этого решения куча плюсов: легко моется, выглядит стильно, а главное — делается буквально за полчаса.

Для создания подставки возьмите несколько досок длиной около 40–45 см. В каждой доске просверлите четыре симметричных отверстия по бокам. Скрепите их между собой веревкой, чтобы получилась устойчивая и компактная конструкция. Все, готово! Теперь грязь останется на подставке, а не на ваших коврах.

Фото в рамке? Только стильный вариант

Время доставать семейные фотографии и готовиться к творческому процессу. Ламинат отлично подходит для изготовления рамок: его текстура придаст снимкам эстетичный акцент, а ваши гости точно будут в восторге. Вы можете сделать рамки любого формата, а лишние куски легко покрыть лаком или покрасить под нужный цвет. Минимум затрат — максимум удовольствия и стильного декора.

Разделочная доска — функционально и красиво

Остались широкие куски ламината? Превращайте их в универсальные разделочные доски. Такой аксессуар пригодится для нарезки сыра, фруктов или даже эффектной подачи закусок на праздничный стол. Экологично, красиво и практично. Не забудьте немного обработать края доски наждачной бумагой, чтобы все выглядело аккуратно.

Реставрация мебели и цветочные ящики

Старый комод выглядит грустно? А любимый журнальный столик давно просит обновления? Ламинат — ваш лучший спаситель. Используйте его для реставрации мебели: это отличный способ освежить интерьер без лишних трат.

Еще одна идея — сделать стильный ящик для цветов. Просто возьмите несколько досок, соедините их саморезами, и вуаля — красивый и прочный ящик готов. Добавьте немного креатива: покрасьте его в яркий цвет или украсьте узорами, и он станет изюминкой вашего подоконника или лоджии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из видео канала floors-doors.ru