Обладатели этой группы крови оказались самыми умными: новое исследование ученых из Гарварда

23:29, 09 фев 2025

Новая научная работа специалистов из Гарвардского университета дала понять, что связь между группой крови и когнитивными способностями человека — не просто выдумка, а вполне обоснованный факт. Команда ученых провела исследование и пришла к выводу: обладатели первой группы крови могут похвастаться выдающимися умственными способностями. Информацию об этом опубликовали в результатах исследования в начале этой недели.

Почему первая группа крови = высокий интеллект?

По словам исследователей, у людей с первой группой крови наблюдается острая сообразительность. Они словно компьютеры: быстро анализируют информацию, находят решения и выделяются хладнокровием в стрессовых ситуациях. Кроме того, у них есть еще одно преимущество — отличная память, которая помогает справляться с большими объемами информации. Но это еще не все: носители этой группы крови, по данным ученых, обладают харизмой, влияя на окружающих и легко увлекая их за собой.

Интересно, что тяга к знаниям у этих людей проявляется еще в детстве. Дети с первой группой крови демонстрируют любопытство, любят находиться в центре образовательных процессов и быстрее усваивают сложный материал, чем их сверстники. Школа для них не просто обязательство, а увлекательное путешествие в мир знаний.

Что такое группы крови?

Чтобы понять, о чем идет речь, напомним: группы крови — это медицинская классификация, которая появилась более века назад, в 1900 году. Система делит людей на четыре основные группы в зависимости от того, какие антигены находятся на поверхности их эритроцитов.

Кстати, первой группой крови может похвастаться далеко не каждый. Согласно статистике, самой распространенной остается вторая положительная, но если вы обладатель первой группы, возможно, вы — тот самый "вундеркинд", о котором говорили ученые из Гарварда.

Автор: Семен Подгорный