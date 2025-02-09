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Сколько на самом деле нужно проходить шагов в день для здоровья: Ответ терапевта удивит многих

Сколько на самом деле нужно проходить шагов в день для здоровья: Ответ терапевта удивит многих

23:41, 09 фев 2025

Кажется, 10 тысяч шагов в день стали прописной истиной для всех, кто заботится о своем здоровье. Однако ярославский терапевт Евгения Жарикова в беседе с журналистами 76.RU объяснила, что универсальной нормы не существует, а оптимальное число шагов зависит от возраста и физического состояния.

Она подчеркнула, что прогулки пешком приносят организму немало пользы: они помогают поддерживать вес в пределах нормы, нормализуют обмен веществ и снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. По её словам, регулярная ходьба положительно влияет на настроение, способствует долголетию и стимулирует процесс восстановления тканей, благодаря выделению особых белковых молекул — миокинов.

Золотая норма шагов: кому сколько?

Доктор Жарикова разъяснила, что существует ряд возрастных рекомендаций по количеству шагов:

  • Людям до 40 лет стоит стремиться к 12 тысячам шагов и больше в день.
  • Для тех, кто старше 40, оптимальный диапазон — 7,5–10 тысяч.
  • А пожилым людям, начиная с 65 лет, достаточно 5–7,5 тысяч шагов.

При этом врач отметила, что темп тоже имеет значение: энергичная, быстрая ходьба приносит организму больше пользы, чем медленные прогулки.

Хотя ходьба действительно может стать отличным способом поддерживать здоровье, важно помнить, что любые рекомендации должны основываться на вашем самочувствии и консультациях с врачом. Не стоит слепо гнаться за цифрами — главный акцент стоит делать на регулярности и умеренности.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
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