С грибком покончено, сырость на стенах тоже исчезла: Решение проблемы утепления нашлось неожиданное — ни пенопласт, ни минвата не понадобились

15:55, 10 фев 2025

Блогер канала "Антон-цветочник" поделился историей о том, как ему удалось победить извечную проблему многих российских квартир — сырость и плесень на стенах. О своём опыте борьбы с "квартирным кошмаром" он рассказал подписчикам в социальных сетях.

Всё началось как у многих — с отслаивающихся обоев и постоянного ощущения сырости в комнате. Казалось бы, типичная ситуация для российских квартир, но на этот раз история получила неожиданный поворот. Блогер не стал мириться с "грибковым соседством" и решил разобраться с проблемой кардинально.

Первые попытки осушить помещение с помощью бризеров не принесли желаемого результата. Классические методы утепления — пенополистирол и минвата — тоже оказались бесполезны. Ситуация грозила перерасти в полномасштабный ремонт.

Но находчивый хозяин нашёл нестандартное решение. Вместо традиционных материалов он использовал фольгированный утеплитель для наружной стены. Идея оказалась гениальной в своей простоте: фольга начала работать как термос, отражая тепло обратно в комнату и не давая сырости проникать извне.

Для закрепления успеха блогер пошёл ещё дальше — установил инфракрасный тёплый пол под ламинат возле проблемной зоны у окна. Комбинация этих решений дала потрясающий результат: комната не только перестала быть холодной, но и избавилась от надоевшей сырости.

Автор: Семен Подгорный

Фото: blog.txfb-ins.com/