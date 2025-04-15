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Фонящая еда: шесть продуктов с вашего стола, которые излучают радиацию

Фонящая еда: шесть продуктов с вашего стола, которые излучают радиацию

11:05, 15 апр 2025

Специалисты Белорусского государственного медицинского университета выявили шесть категорий повседневных продуктов, содержащих радионуклиды. Исследование показало, что получить дозу радиации можно не только вблизи Чернобыля, но и за обычным обеденным столом.

Среди фруктов «фонить» могут авокадо и бананы из-за присутствия изотопа калий-40. Особенно опасны плоды, контактировавшие с почвой, где они могут впитать цезий-137.

В овощной корзине наибольшее излучение демонстрируют картофель, капуста и сладкий перец. Огурцы и морковь содержат значительно меньше радионуклидов.

В мясных продуктах изотопы стронция и цезия преимущественно концентрируются в костях и субпродуктах. Лидером по радиоактивности среди домашнего скота выступает свинина. Из диких животных наиболее высокий уровень излучения обнаружен у зайцев и кабанов.

Что касается рыбы, глубоководные обитатели — щука, сом и окунь — накапливают больше радиации, чем их «коллеги» из поверхностных вод — лещ и судак, сообщает russian7.ru.

Дикорастущие грибы и ягоды активно впитывают радионуклиды из почвы. В грибном царстве наиболее опасны белые грибы и маслята, а относительно безопасны шампиньоны. Среди ягод высокие показатели радиации демонстрируют черника и клюква, тогда как малина считается наименее радиоактивной.

Рейтинг продуктов по уровню накопления радионуклидов

Категория продуктов Уровень накопления радионуклидов Основные радионуклиды Примечания
Хлебобулочные и мучные изделия, крупы Высокий Цезий-137, Стронций-90 Злаки впитывают радиоактивные атомы из воды и почвы
Молоко и молочные продукты Высокий (21-90 Бк/кг в загрязненных регионах) Цезий-137, Йод-131 Часто ошибочно рекомендуется для борьбы с радиоактивным воздействием
Грибы и лесные ягоды Очень высокий Цезий-137 Особенно белые грибы, маслята, черника, клюква
Мясо Средний-высокий Цезий-137 (мясо), Стронций-90 (кости) Больше в говядине, баранине и мясе птицы, меньше в свинине
Картофель, овощи и фрукты Средний (9-46 Бк/кг в загрязненных регионах) Цезий-137, Стронций-90 Капуста, кабачки, помидоры накапливают больше
Рыба из непроточных водоемов Высокий Цезий-137 Особенно щука, карась, окунь, линь

Критические органы накопления радионуклидов в организме человека

Радионуклид Критический орган накопления Потенциальные последствия
Стронций-90 Кости Лейкемия, рак костей
Трансурановые элементы Кости, печень Поражение органов
Радиоактивный йод Щитовидная железа Рак щитовидной железы
Цезий-137 Мягкие ткани Общее радиационное воздействие5
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