Фонящая еда: шесть продуктов с вашего стола, которые излучают радиацию
11:05, 15 апр 2025
Специалисты Белорусского государственного медицинского университета выявили шесть категорий повседневных продуктов, содержащих радионуклиды. Исследование показало, что получить дозу радиации можно не только вблизи Чернобыля, но и за обычным обеденным столом.
Среди фруктов «фонить» могут авокадо и бананы из-за присутствия изотопа калий-40. Особенно опасны плоды, контактировавшие с почвой, где они могут впитать цезий-137.
В овощной корзине наибольшее излучение демонстрируют картофель, капуста и сладкий перец. Огурцы и морковь содержат значительно меньше радионуклидов.
В мясных продуктах изотопы стронция и цезия преимущественно концентрируются в костях и субпродуктах. Лидером по радиоактивности среди домашнего скота выступает свинина. Из диких животных наиболее высокий уровень излучения обнаружен у зайцев и кабанов.
Что касается рыбы, глубоководные обитатели — щука, сом и окунь — накапливают больше радиации, чем их «коллеги» из поверхностных вод — лещ и судак, сообщает russian7.ru.
Дикорастущие грибы и ягоды активно впитывают радионуклиды из почвы. В грибном царстве наиболее опасны белые грибы и маслята, а относительно безопасны шампиньоны. Среди ягод высокие показатели радиации демонстрируют черника и клюква, тогда как малина считается наименее радиоактивной.
Рейтинг продуктов по уровню накопления радионуклидов
|Категория продуктов
|Уровень накопления радионуклидов
|Основные радионуклиды
|Примечания
|Хлебобулочные и мучные изделия, крупы
|Высокий
|Цезий-137, Стронций-90
|Злаки впитывают радиоактивные атомы из воды и почвы
|Молоко и молочные продукты
|Высокий (21-90 Бк/кг в загрязненных регионах)
|Цезий-137, Йод-131
|Часто ошибочно рекомендуется для борьбы с радиоактивным воздействием
|Грибы и лесные ягоды
|Очень высокий
|Цезий-137
|Особенно белые грибы, маслята, черника, клюква
|Мясо
|Средний-высокий
|Цезий-137 (мясо), Стронций-90 (кости)
|Больше в говядине, баранине и мясе птицы, меньше в свинине
|Картофель, овощи и фрукты
|Средний (9-46 Бк/кг в загрязненных регионах)
|Цезий-137, Стронций-90
|Капуста, кабачки, помидоры накапливают больше
|Рыба из непроточных водоемов
|Высокий
|Цезий-137
|Особенно щука, карась, окунь, линь
Критические органы накопления радионуклидов в организме человека
|Радионуклид
|Критический орган накопления
|Потенциальные последствия
|Стронций-90
|Кости
|Лейкемия, рак костей
|Трансурановые элементы
|Кости, печень
|Поражение органов
|Радиоактивный йод
|Щитовидная железа
|Рак щитовидной железы
|Цезий-137
|Мягкие ткани
|Общее радиационное воздействие5
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