Без масла и консервантов: ароматный картофель фри в духовке — дети будут в восторге

16:12, 18 июл 2025

Кулинары поделились способом приготовления картофеля фри в духовке без использования масла и консервантов. Рецепт позволяет получить хрустящее блюдо, которое понравится детям и взрослым.

Для приготовления потребуется четыре клубня картофеля, копчёная паприка, чесночный порошок, сушёная орегано - по чайной ложке каждого ингредиента. Также нужны тимьян, соль, специи и перец по вкусу.

Процесс начинается с подготовки овощей: картофель очищают, моют и отваривают до готовности в подсоленной воде. После остывания нарезают брусочками среднего размера.

Противень застилают пергаментом, выкладывают нарезанный картофель, приправляют солью, перцем и специями. Запекают при температуре 200 градусов в течение 20-25 минут, один раз переворачивая для равномерного пропекания.

Готовое блюдо получается нежным внутри и хрустящим снаружи, представляя здоровую альтернативу традиционному фастфуду.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen