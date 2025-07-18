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Хватит одной минуты: раскрыт простой трюк для быстрого засыпания

Хватит одной минуты: раскрыт простой трюк для быстрого засыпания

16:16, 18 июл 2025

В соцсетях набирает обороты методика засыпания «за одну минуту». Специалист по сну Ливви Ди Чикко протестировала этот способ и рассказала о результатах порталу Bustle.

Техника основана на интенсивном моргании в течение минуты. Эксперт подтвердила эффективность метода после проведения нескольких опытов - он действительно помогает справиться с бессонницей максимум за пару минут.

Алгоритм действий прост: принять комфортную позу, погасить освещение, глубоко вдохнуть и начать частое моргание на протяжении 60 секунд. При отсутствии результата следует повторить процедуру еще раз.

Ди Чикко назвала данную технику наиболее простой и безвредной. Процесс моргания переключает внимание мозга на выполнение нейтральной функции, блокируя посторонние размышления. Это оптимальный инструмент против беспокойства и тревоги, препятствующих быстрому засыпанию.

Действенность приема может объясняться тем, что мозг интерпретирует моргание как микросон. Данную особенность подтвердили современные научные работы. В момент моргания мозг посылает соответствующий сигнал и переводит сознание в состояние глубокого продолжительного сна.

Материал носит информационный характер. Не заменяет медицинские рекомендации. Необходима консультация врача.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: советы сон
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