Тратим 2 минуты — и никаких пятен и разводов на зеркалах: с правильной техникой будут блестеть неделями
16:23, 18 июл 2025
Эксперты ИА AngarskMedia поделились методом очистки зеркал, который позволяет добиться идеального блеска всего за пару минут. Специалисты рассказали о правильной технике, которая поможет избежать разводов и пятен.
По словам экспертов, зеркальные поверхности не только украшают интерьер, но и зрительно расширяют пространство, добавляя света. Однако загрязнения могут испортить общее впечатление от обстановки.
Ключевое значение имеет не только состав моющего раствора, но и способ его применения. Специалисты рекомендуют применять дистиллированную воду или профессиональные составы для стеклянных поверхностей. От водопроводной воды стоит отказаться — она оставляет плёнку, провоцирующую появление разводов. Агрессивные химические вещества также противопоказаны, поскольку способны нанести ущерб покрытию.
Алгоритм работы включает четыре этапа: подготовка раствора (можно смешать уксус с водой 1:1), нанесение состава движениями в одном направлении, протирание безворсовой тканью и немедленное удаление остатков жидкости.
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