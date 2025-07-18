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Тратим 2 минуты — и никаких пятен и разводов на зеркалах: с правильной техникой будут блестеть неделями

Тратим 2 минуты — и никаких пятен и разводов на зеркалах: с правильной техникой будут блестеть неделями

16:23, 18 июл 2025

Эксперты ИА AngarskMedia поделились методом очистки зеркал, который позволяет добиться идеального блеска всего за пару минут. Специалисты рассказали о правильной технике, которая поможет избежать разводов и пятен.

По словам экспертов, зеркальные поверхности не только украшают интерьер, но и зрительно расширяют пространство, добавляя света. Однако загрязнения могут испортить общее впечатление от обстановки.

Ключевое значение имеет не только состав моющего раствора, но и способ его применения. Специалисты рекомендуют применять дистиллированную воду или профессиональные составы для стеклянных поверхностей. От водопроводной воды стоит отказаться — она оставляет плёнку, провоцирующую появление разводов. Агрессивные химические вещества также противопоказаны, поскольку способны нанести ущерб покрытию.

Алгоритм работы включает четыре этапа: подготовка раствора (можно смешать уксус с водой 1:1), нанесение состава движениями в одном направлении, протирание безворсовой тканью и немедленное удаление остатков жидкости.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: советы
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