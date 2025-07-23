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Как приготовить гору сочных беляшей всего за 30 минут: уникальный рецепт на кефире от шеф-повара из Уфы

Как приготовить гору сочных беляшей всего за 30 минут: уникальный рецепт на кефире от шеф-повара из Уфы

12:45, 23 июл 2025

В социальных сетях набирает популярность простой рецепт мясных пирожков от кулинара из Уфы Валерия Стрыльникова. Автор предлагает приготовить сочные беляши всего за 30 минут, используя необычную технологию с кефирным тестом.

Главная особенность блюда — замаринованный лук, который делает начинку особенно сочной. Для фарша берут полкило мясного фарша, лучше свино-говяжьего или куриного, треть чайной ложки соли и черного перца, столовую ложку измельченной петрушки и крупную луковицу весом около 150 граммов.

Лук мелко шинкуют и смешивают с половиной чайной ложки соли, чайной ложкой сахара и 30 миллилитрами столового уксуса. После тщательного перемешивания овощ настаивается 10-15 минут при комнатной температуре. Затем маринованный лук вместе с образовавшимся соком добавляют к фаршу, приправляют солью, перцем и зеленью, хорошо вымешивают до липкой консистенции.

Основа «ленивого» способа — воздушное кефирное тесто. Понадобится стакан кефира любой жирности комнатной температуры, два куриных яйца, 160-180 граммов пшеничной муки высшего сорта, по чайной ложке разрыхлителя, соли и сахара.

Яйца слегка взбивают вилкой, добавляют кефир, соль и сахар. Муку с разрыхлителем просеивают в жидкую основу и аккуратно перемешивают до получения массы, похожей на густую сметану. Если смесь получилась слишком жидкой, добавляют немного муки. Готовое тесто настаивается пять минут под крышкой.

Беляши формируют так: влажными руками отделяют столовую ложку фарша и делают плоскую котлетку толщиной полтора сантиметра. Полностью обмакивают ее в кефирный кляр, давая излишкам стечь.

Жарят в разогретом растительном масле слоем 1,5-2 сантиметра на среднем огне. Сначала под крышкой 5-7 минут до золотистого цвета, потом переворачивают и готовят без крышки еще 4-5 минут. Готовые беляши выкладывают на бумажные полотенца для удаления лишнего жира.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: рецепты
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