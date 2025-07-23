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Готовятся за 30 минут, а съедаются по 2 банки за раз: уникальный рецепт огурцов, которые будут хрустеть до самой весны

Готовятся за 30 минут, а съедаются по 2 банки за раз: уникальный рецепт огурцов, которые будут хрустеть до самой весны

12:54, 23 июл 2025

Разгар консервационного сезона - самое время для заготовок. Кулинарные блогеры делятся проверенным рецептом быстрого маринования огурцов, который займет не больше получаса.

Для приготовления блюда необходимо взять 300 граммов огурцов, три зубчика чеснока, два зонтика укропа, листья черной смородины, горошки перца. Маринад готовится из литра воды с двумя ложками соли и сахара.

Огурцы сначала вымачивают в холодной воде пару часов, обрезав кончики. Банки стерилизуют обычным способом. На дно кладут пряности - смородиновые листочки, чесночные дольки, укроп и перец.

Плотно уложенные огурцы заливают крутым кипятком, выдерживают 10 минут и сливают. Процедуру повторяют еще раз. Слитую воду ставят на огонь, добавляют соль с сахаром, кипятят пару минут.

Горячим маринадом заливают огурцы окончательно, закатывают и ставят остывать под теплое одеяло вверх дном.

По словам хозяек, такие огурчики выходят невероятно хрустящими - съедаются моментально целыми банками. Многие уже планируют закатать по 20 штук на семью.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: огурцы рецепты
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