Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Сэкономьте до 5000 рублей на анализах: узнайте за 30 секунд, пригодна ли вода из скважины для питья, с помощью капли на стекле

Сэкономьте до 5000 рублей на анализах: узнайте за 30 секунд, пригодна ли вода из скважины для питья, с помощью капли на стекле

13:01, 23 июл 2025

Авторы блога «дачный СтройРемонт» на платформе Дзен рассказали о простых способах домашней проверки питьевой воды из скважин и колодцев для дачников.

Блогеры предложили несколько методов самостоятельного тестирования без лабораторных анализов. Первый способ — нанести каплю воды на чистое стекло и дождаться полного испарения. Появившиеся разводы или пятна говорят о том, что в жидкости есть посторонние вещества. В таком случае воду нужно обязательно кипятить и пропускать через фильтры перед употреблением.

Второй метод займет больше времени: емкость с водой ставят в темное прохладное место на 3-5 суток. Если появился зеленый налет или помутнение — такую воду пить нельзя.

Третий вариант — сделать мыльный раствор. Если смешать плохую воду с мылом, образуется осадок, а в чистой воде мыло полностью растворится.

Авторы блога отмечают, что эти методы помогают обнаружить явные загрязнения, но не могут заменить профессиональное исследование в лаборатории.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Аромат любимых духов будете ощущать до 3 дней: смешайте парфюм с этим косметическим средством — благоухающий лайфхак

Читайте также:

Аромат любимых духов будете ощущать до 3 дней: смешайте парфюм с этим косметическим средством — благоухающий лайфхак
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: лайфхаки
Читайте также

Можно ли остужать горячие напитки добавлением холодной воды — в чем опасность
Это интересно
Можно ли остужать горячие напитки добавлением холодной воды — в чем опасность
Утюг как новый: секрет сияющей чистоты с минералкой. Вы должны попробовать этот лайфхак
Это интересно
Утюг как новый: секрет сияющей чистоты с минералкой. Вы должны попробовать этот лайфхак
Врач объяснил, какой продукт в рационе влияет на густоту крови
Это интересно
Врач объяснил, какой продукт в рационе влияет на густоту крови
Хватит чистить чайник содой и уксусом: этот способ получше — всего 15 минут и 80 г недорогого кухонного порошка
Это интересно
Хватит чистить чайник содой и уксусом: этот способ получше — всего 15 минут и 80 г недорогого кухонного порошка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен