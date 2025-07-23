Сэкономьте до 5000 рублей на анализах: узнайте за 30 секунд, пригодна ли вода из скважины для питья, с помощью капли на стекле
13:01, 23 июл 2025
Авторы блога «дачный СтройРемонт» на платформе Дзен рассказали о простых способах домашней проверки питьевой воды из скважин и колодцев для дачников.
Блогеры предложили несколько методов самостоятельного тестирования без лабораторных анализов. Первый способ — нанести каплю воды на чистое стекло и дождаться полного испарения. Появившиеся разводы или пятна говорят о том, что в жидкости есть посторонние вещества. В таком случае воду нужно обязательно кипятить и пропускать через фильтры перед употреблением.
Второй метод займет больше времени: емкость с водой ставят в темное прохладное место на 3-5 суток. Если появился зеленый налет или помутнение — такую воду пить нельзя.
Третий вариант — сделать мыльный раствор. Если смешать плохую воду с мылом, образуется осадок, а в чистой воде мыло полностью растворится.
Авторы блога отмечают, что эти методы помогают обнаружить явные загрязнения, но не могут заменить профессиональное исследование в лаборатории.
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