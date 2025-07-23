Как за 5 минут подготовить 1 кг огурцов, которые будут готовы через 3 часа и окажутся вкуснее малосольных

16:45, 23 июл 2025

Повар из Уфы Валерий Стрыльников рассказал о простом способе приготовления закусочных огурцов, который займет всего несколько минут. По его словам, такая закуска отлично подходит для жаркого времени года и становится еще вкуснее на следующий день.

Кулинар уверяет, что эти огурцы - настоящий взрыв свежести благодаря лимонному соку и чесноку. Блюдо можно подавать отдельно или как гарнир к основному столу.

Что понадобится: килограмм огурцов, столовая ложка соли, 40 граммов сахара, по 40 миллилитров растительного масла и лимонного сока, 6-7 зубчиков чеснока, половина чайной ложки черного перца, укроп или петрушка.

Готовить просто. Огурцы моют, сушат и режут дольками. Чеснок мелко рубят, зелень крупно шинкуют. В большой миске смешивают огурцы с солью, сахаром, чесноком, травами и перцем. Добавляют масло и лимонный сок, все хорошо перемешивают.

Миску накрывают и оставляют на 3-4 часа при комнатной температуре, чтобы огурцы впитали все ароматы. Потом убирают в холодильник.

Стрыльников говорит, что закуска универсальная - ее можно есть просто так или добавлять в салаты и к горячим блюдам. Получается намного интереснее обычных малосольных огурцов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen