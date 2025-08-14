Какой материал сделает бетон непроницаемым: 10% порошка в цемент — и фундамент не треснет даже в потоп

09:13, 14 авг 2025

Специалисты из Китая поделились информацией о том, как значительно увеличить прочность бетонных конструкций. Представители производителя строительных добавок Henan рассказали о свойствах диоксида кремния в качестве компонента бетонного раствора.

Вместо традиционных песка, отсева и стандартных растворов опытные строители используют кремнезем — двуокись кремния в порошкообразном виде. Эта добавка позволяет создавать высокопрочный бетон, способный выдерживать экстремальные нагрузки.

Согласно данным китайских экспертов, диоксид кремния обеспечивает исключительную водонепроницаемость материала. По этому показателю модифицированный бетон сопоставим с составами для возведения туннельных конструкций, станций метрополитена и фундаментов многоэтажных зданий. Прочность застывшего материала возрастает от половины до двух с половиной раз.

Кремнеземная добавка снижает восприимчивость конструкций к температурным колебаниям, уменьшая теплопроводность. Огнестойкие характеристики при этом многократно улучшаются.

Микроскопический размер частиц кремнезема минимизирует негативные последствия после заливки. Коэффициент линейного расширения затвердевшего материала уменьшается, что замедляет процесс усадки. Это предотвращает образование трещин как в период высыхания, так и в дальнейшем.

Специалисты Henan отмечают химическую инертность добавки, которая защищает бетон от агрессивного воздействия кислот и прочих химических соединений. Кремнезем не вступает в химические реакции, что сокращает вероятность нежелательных процессов.

Морозостойкость также значительно повышается. Обычный бетон начинает разрушаться после 25-50 циклов замораживания-оттаивания, тогда как модифицированный состав сохраняет целостность на протяжении 300-500 циклов.

Пропорции кремнезема варьируются в зависимости от назначения: для гидротехнических и торкретированных составов — 5-10%, для изоляционных растворов — 10-15%.

