Фундамент век простоит: названы оптимальные пропорции песка, щебня и цемента — готовим качественный бетон

09:16, 14 авг 2025

Специалисты рассказали, как избежать трещин в фундаменте и получить качественный бетон при самостоятельном приготовлении смеси.

Далеко не всегда есть возможность вызвать миксер для небольших строительных работ. При самостоятельном изготовлении бетона многие допускают ошибки, из-за которых конструкции начинают разрушаться.

Стандартная пропорция 1:3:5 для цемента, песка и щебня не гарантирует качественный результат. Эксперты выяснили, что успех зависит не только от соотношения компонентов, но и от технологии приготовления.

Для надёжного фундамента потребуется: цемент М500 — одна часть, песок — две части, щебень 5-20 мм — четыре части, вода — 0,6-0,7 части, пластификатор — 200 мл на 25 кг цемента.

Ключевой момент — последовательность загрузки. Сначала в бетономешалку заливают 70% воды и добавляют щебень. Затем всыпают цемент, через несколько минут — песок порциями. В конце доливают воду с пластификатором.

Распространённая ошибка — первоначальная загрузка цемента. Он прилипает к стенкам, образуя комки в готовой смеси. Другое заблуждение — использование моющих средств вместо пластификаторов. Бытовая химия увеличивает влажность и снижает прочность бетона.

Качество зависит также от влажности песка, размера щебня и водоцементного соотношения, подчёркивают авторы канала FORUMHOUSE.

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы бетон
