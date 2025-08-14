Все новости Уфы и Башкортостана
Ни единого комочка: найден способ защитить цемент от затвердения — можно будет использовать в следующем сезоне

Ни единого комочка: найден способ защитить цемент от затвердения — можно будет использовать в следующем сезоне

22:41, 14 авг 2025

Остался мешок цемента после стройки? Если оставить его на бетонном полу, он быстро впитает влагу и затвердеет. Деньги будут потрачены зря. Эксперты канала «Рукастый» рассказали, как этого избежать.

Почему цемент каменеет

Цемент работает благодаря реакции с водой: сначала становится пластичным, а потом кристаллизуется в прочный монолит. Его главный враг при хранении — влага из воздуха или земли. Поэтому мешки, оставленные на голом бетоне или грунте, быстро портятся — материал в них слёживается и превращается в комки.

Простой способ сохранить цемент

Чтобы материал сохранил свои свойства, защитите его от сырости.

  1. Постелите на пол плотную плёнку.
  2. На плёнку положите деревянный поддон или несколько досок.
  3. Разместите мешки на этом настиле, оставив зазор между ними и стенами для циркуляции воздуха.

Такой способ убережёт цемент от влаги и позволит использовать его позже без потери качества.

Не покупайте впрок

Помните, что у цемента есть срок годности. Он сохраняет максимальную прочность примерно два месяца (до 65 суток), после чего его свойства начинают ухудшаться. Покупайте столько материала, сколько планируете использовать в ближайшее время.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: советы цемент
