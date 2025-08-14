Ни единого комочка: найден способ защитить цемент от затвердения — можно будет использовать в следующем сезоне
22:41, 14 авг 2025
Остался мешок цемента после стройки? Если оставить его на бетонном полу, он быстро впитает влагу и затвердеет. Деньги будут потрачены зря. Эксперты канала «Рукастый» рассказали, как этого избежать.
Почему цемент каменеет
Цемент работает благодаря реакции с водой: сначала становится пластичным, а потом кристаллизуется в прочный монолит. Его главный враг при хранении — влага из воздуха или земли. Поэтому мешки, оставленные на голом бетоне или грунте, быстро портятся — материал в них слёживается и превращается в комки.
Простой способ сохранить цемент
Чтобы материал сохранил свои свойства, защитите его от сырости.
- Постелите на пол плотную плёнку.
- На плёнку положите деревянный поддон или несколько досок.
- Разместите мешки на этом настиле, оставив зазор между ними и стенами для циркуляции воздуха.
Такой способ убережёт цемент от влаги и позволит использовать его позже без потери качества.
Не покупайте впрок
Помните, что у цемента есть срок годности. Он сохраняет максимальную прочность примерно два месяца (до 65 суток), после чего его свойства начинают ухудшаться. Покупайте столько материала, сколько планируете использовать в ближайшее время.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Какой материал сделает бетон непроницаемым: 10% порошка в цемент — и фундамент не треснет даже в потоп