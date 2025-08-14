Вкусные шпроты имеют только одну маркировку — не перепутайте: иначе консервы полетят в помойку

22:58, 14 авг 2025

Чтобы купить качественные шпроты, смотрите не на цену, а на код на банке. Высокая стоимость не всегда означает качество, а правильная маркировка поможет не ошибиться.

Главное, что нужно искать, — это код «137»во второй строке на крышке или дне банки. Эти цифры означают, что внутри — крупная и сочная балтийская килька, из которой готовят классические шпроты. Именно такой продукт обладает тем самым насыщенным вкусом.

Под видом шпрот могут продавать и другую рыбу. По данным портала «Гастроном.ру», код «379» — это салака, «К21» — черноморская килька, а «52А» — североморская. Это тоже съедобно, но это уже не те самые шпроты.

Есть ещё один простой совет: проверьте дату изготовления. Самые качественные консервы производят из рыбы, выловленной осенью или зимой. Она более жирная, поэтому шпроты из неё получаются нежнее и вкуснее.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube