Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Вкусные шпроты имеют только одну маркировку — не перепутайте: иначе консервы полетят в помойку

Вкусные шпроты имеют только одну маркировку — не перепутайте: иначе консервы полетят в помойку

22:58, 14 авг 2025

Чтобы купить качественные шпроты, смотрите не на цену, а на код на банке. Высокая стоимость не всегда означает качество, а правильная маркировка поможет не ошибиться.

Главное, что нужно искать, — это код «137»во второй строке на крышке или дне банки. Эти цифры означают, что внутри — крупная и сочная балтийская килька, из которой готовят классические шпроты. Именно такой продукт обладает тем самым насыщенным вкусом.

Под видом шпрот могут продавать и другую рыбу. По данным портала «Гастроном.ру», код «379» — это салака, «К21» — черноморская килька, а «52А» — североморская. Это тоже съедобно, но это уже не те самые шпроты.

Есть ещё один простой совет: проверьте дату изготовления. Самые качественные консервы производят из рыбы, выловленной осенью или зимой. Она более жирная, поэтому шпроты из неё получаются нежнее и вкуснее.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Врач раскрыла секреты выбора качественных рыбных консервов: это проще, чем кажется

Читайте также:

Врач раскрыла секреты выбора качественных рыбных консервов: это проще, чем кажется
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: советы
Читайте также

Больше нигде не сможете купить: продажа этих продуктов под строгим запретом в апреле
Потребитель в Башкирии
Больше нигде не сможете купить: продажа этих продуктов под строгим запретом в апреле
Качественно и вкусно: названы лучшие марки сливочного масла
Потребитель в Башкирии
Качественно и вкусно: названы лучшие марки сливочного масла
Врач назвал три продукта с рекордным содержанием витамина D: сердце и сосуды скажут «спасибо»
Это интересно
Врач назвал три продукта с рекордным содержанием витамина D: сердце и сосуды скажут «спасибо»
Врач раскрыла секреты выбора качественных рыбных консервов: это проще, чем кажется
Потребитель в Башкирии
Врач раскрыла секреты выбора качественных рыбных консервов: это проще, чем кажется


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен