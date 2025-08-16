Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Кидаю к картофелю 2 таблетки — храню в квартире до весны: клубни всегда как только что из земли

Кидаю к картофелю 2 таблетки — храню в квартире до весны: клубни всегда как только что из земли

11:23, 16 авг 2025

Блогер канала «Ремонтдом» рассказал о необычном способе сохранения картофеля в домашних условиях без погреба. Методика позволяет держать клубни свежими до весны при комнатной температуре.

По словам автора, картофель можно успешно хранить в обычной квартире, используя простые материалы. Для этого понадобится картонная коробка, газеты или опилки, а также таблетки активированного угля из аптеки.

На дно емкости укладывается впитывающий материал — газетная бумага, измельченная офисная бумага или древесные опилки. Эти материалы забирают избыточную влажность из воздуха.

После размещения клубней в коробку добавляются несколько таблеток активированного угля. Данное вещество работает как природный сорбент, активно впитывая водяные пары, которые провоцируют порчу овощей.

Блогер подчеркивает важность периодической замены угольных таблеток на свежие для поддержания эффективности поглощения влаги. Такой подход обеспечивает сохранность картофеля в течение длительного периода даже в городских условиях без специального оборудования.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

1 флакон препарата — и картофель идеально хранится всю зиму: опрыскайте клубни после выкапывания — никакой гнили

Читайте также:

1 флакон препарата — и картофель идеально хранится всю зиму: опрыскайте клубни после выкапывания — никакой гнили
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы картофель
Читайте также

Как хранить картошку в квартире, чтобы она радовала до следующего лета
Интересное
Как хранить картошку в квартире, чтобы она радовала до следующего лета
Не прорастёт даже в самом сыром погребе: вот что кидаю в ящики с картофелем — ни единого ростка до самой весны
Сад и огород
Не прорастёт даже в самом сыром погребе: вот что кидаю в ящики с картофелем — ни единого ростка до самой весны
Делаю после сбора картошки только так — и за урожай не переживаю: лежкость корнеплодов увеличится до неприличия — даже прорастать не будут
Сад и огород
Делаю после сбора картошки только так — и за урожай не переживаю: лежкость корнеплодов увеличится до неприличия — даже прорастать не будут
Хитрые дачники скупают это копеечное средство мешками: невероятная польза на участке — подтвердила агроном с 20-летним стажем
Это интересно
Хитрые дачники скупают это копеечное средство мешками: невероятная польза на участке — подтвердила агроном с 20-летним стажем


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен