Кидаю к картофелю 2 таблетки — храню в квартире до весны: клубни всегда как только что из земли

11:23, 16 авг 2025

Блогер канала «Ремонтдом» рассказал о необычном способе сохранения картофеля в домашних условиях без погреба. Методика позволяет держать клубни свежими до весны при комнатной температуре.

По словам автора, картофель можно успешно хранить в обычной квартире, используя простые материалы. Для этого понадобится картонная коробка, газеты или опилки, а также таблетки активированного угля из аптеки.

На дно емкости укладывается впитывающий материал — газетная бумага, измельченная офисная бумага или древесные опилки. Эти материалы забирают избыточную влажность из воздуха.

После размещения клубней в коробку добавляются несколько таблеток активированного угля. Данное вещество работает как природный сорбент, активно впитывая водяные пары, которые провоцируют порчу овощей.

Блогер подчеркивает важность периодической замены угольных таблеток на свежие для поддержания эффективности поглощения влаги. Такой подход обеспечивает сохранность картофеля в течение длительного периода даже в городских условиях без специального оборудования.

Автор: Семен Подгорный