90% хозяек делают ошибку: вот на каком режиме надо стирать постельное белье в машинке
11:27, 16 авг 2025
Эксперты канала Cozy Home опровергли миф: для чистого белья не нужна горячая вода. Современные порошки отлично работают при 20-40 градусах.
Почему горячая вода больше не нужна
Формулы моющих средств стали эффективнее. Они удаляют грязь и бактерии даже в прохладной воде. Стирка при 60+ градусах — устаревший способ.
Высокие температуры портят ткань: волокна быстрее изнашиваются, цвета тускнеют. При щадящем режиме белье служит дольше.
Ваша выгода: меньше трат, лучший результат
Стирка при 20-40 градусах экономит:
- Электроэнергию на нагрев воды
- Деньги за коммунальные услуги
- Время — быстрые программы работают эффективнее
Как правильно засыпать порошок
При быстрой стирке засыпайте средство только в основной отсек лотка. Отделение для предварительной стирки оставьте пустым — экспресс-режимы не делают предварительное замачивание.
Так вы потратите меньше порошка и денег.
Главное: современные технологии делают стирку проще. Используйте температуру 20-40 градусов, правильно дозируйте средство — получите чистое белье, которое прослужит дольше, потратив меньше ресурсов.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Добавляю в стиралку это — и дарю тёмным вещам «вторую жизнь»: одежда станет чернее ночи и без красителя — вот какое средство поможет