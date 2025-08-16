90% хозяек делают ошибку: вот на каком режиме надо стирать постельное белье в машинке

11:27, 16 авг 2025

Эксперты канала Cozy Home опровергли миф: для чистого белья не нужна горячая вода. Современные порошки отлично работают при 20-40 градусах.

Почему горячая вода больше не нужна

Формулы моющих средств стали эффективнее. Они удаляют грязь и бактерии даже в прохладной воде. Стирка при 60+ градусах — устаревший способ.

Высокие температуры портят ткань: волокна быстрее изнашиваются, цвета тускнеют. При щадящем режиме белье служит дольше.

Ваша выгода: меньше трат, лучший результат

Стирка при 20-40 градусах экономит:

Электроэнергию на нагрев воды

Деньги за коммунальные услуги

Время — быстрые программы работают эффективнее

Как правильно засыпать порошок

При быстрой стирке засыпайте средство только в основной отсек лотка. Отделение для предварительной стирки оставьте пустым — экспресс-режимы не делают предварительное замачивание.

Так вы потратите меньше порошка и денег.

Главное: современные технологии делают стирку проще. Используйте температуру 20-40 градусов, правильно дозируйте средство — получите чистое белье, которое прослужит дольше, потратив меньше ресурсов.

Автор: Семен Подгорный