Почему OSB — лучший материал для пола: мастер по ремонту удивил объяснением

11:45, 16 авг 2025

OSB-плита может заменить фанеру и ДСП для напольного покрытия. Эксперт канала «Ремонтдом» объяснил, когда это выгодно.

Что дает OSB-плита жителям

  • Экономия денег — дешевле фанеры
  • Больше прочности, чем у ДСП
  • Подходит для деревянных лаг и бетона
  • Не нужно финишное покрытие

Безопасна ли для здоровья

В составе есть формальдегид, но в минимальных дозах — не вредит жильцам.

Как защитить от влаги

Главный минус OSB — боится воды. Решение:

  • Обычные плиты — покрыть полимерной или цементно-полимерной защитой
  • Ламинированные — защита не нужна

Какую выбрать

Берите OSB-3 — самая прочная и влагостойкая. Простые модификации хуже держат нагрузки.

Итог для ремонта

OSB подойдет тем, кто хочет сэкономить на материалах, но получить прочный пол. Главное — правильно защитить от влаги или купить ламинированную версию.

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: советы
