Почему OSB — лучший материал для пола: мастер по ремонту удивил объяснением
11:45, 16 авг 2025
OSB-плита может заменить фанеру и ДСП для напольного покрытия. Эксперт канала «Ремонтдом» объяснил, когда это выгодно.
Что дает OSB-плита жителям
- Экономия денег — дешевле фанеры
- Больше прочности, чем у ДСП
- Подходит для деревянных лаг и бетона
- Не нужно финишное покрытие
Безопасна ли для здоровья
В составе есть формальдегид, но в минимальных дозах — не вредит жильцам.
Как защитить от влаги
Главный минус OSB — боится воды. Решение:
- Обычные плиты — покрыть полимерной или цементно-полимерной защитой
- Ламинированные — защита не нужна
Какую выбрать
Берите OSB-3 — самая прочная и влагостойкая. Простые модификации хуже держат нагрузки.
Итог для ремонта
OSB подойдет тем, кто хочет сэкономить на материалах, но получить прочный пол. Главное — правильно защитить от влаги или купить ламинированную версию.
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
