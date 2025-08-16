Почему OSB — лучший материал для пола: мастер по ремонту удивил объяснением

11:45, 16 авг 2025

OSB-плита может заменить фанеру и ДСП для напольного покрытия. Эксперт канала «Ремонтдом» объяснил, когда это выгодно.

Что дает OSB-плита жителям

Экономия денег — дешевле фанеры

Больше прочности, чем у ДСП

Подходит для деревянных лаг и бетона

Не нужно финишное покрытие

Безопасна ли для здоровья

В составе есть формальдегид, но в минимальных дозах — не вредит жильцам.

Как защитить от влаги

Главный минус OSB — боится воды. Решение:

Обычные плиты — покрыть полимерной или цементно-полимерной защитой

Ламинированные — защита не нужна

Какую выбрать

Берите OSB-3 — самая прочная и влагостойкая. Простые модификации хуже держат нагрузки.

Итог для ремонта

OSB подойдет тем, кто хочет сэкономить на материалах, но получить прочный пол. Главное — правильно защитить от влаги или купить ламинированную версию.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube