«Грязный» секрет творога: как быстро распознать фальшивый продукт — берем кипяток

10:45, 17 авг 2025

Доцент Московского государственного университета пищевых производств Дмитрий Быстров поделился простым способом определения качества творога в домашних условиях. Специалист предупредил о распространенной практике фальсификации молочной продукции добавлением растительных жиров.

По словам эксперта, недобросовестные изготовители нередко включают в состав творога пальмовое масло для снижения себестоимости. Визуально такая подделка неотличима от оригинального продукта — сохраняется привычная белая окраска, консистенция и аромат.

Для проверки потребуется небольшой фрагмент творога весом около 20 граммов и стакан свежего кипятка объемом 250-300 миллилитров. Образец следует поместить в прозрачную емкость с горячей водой и наблюдать за происходящими изменениями в течение двух-трех минут.

Качественный натуральный творог сохранит целостность структуры, оставаясь плотным комком. При этом жидкость слегка помутнеет из-за выделения молочной сыворотки. Фальсифицированный продукт быстро распадется на мелкие частицы, а на водной поверхности появится характерная масляная пленка или жирные разводы.

Растительные жиры в составе молочных изделий представляют потенциальную угрозу для организма. Регулярное потребление пальмового масла в значительных количествах способно повысить концентрацию вредного холестерина, спровоцировать аллергические проявления и увеличить риск развития патологий сердечно-сосудистой системы.

Простой домашний тест поможет потребителям избежать приобретения некачественной продукции и защитить свое здоровье от негативного воздействия нежелательных добавок.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: советы творог
