Известковый налет исчезнет на глазах: как почистить душевую и краны — от белого налета не останется и следа
10:51, 17 авг 2025
Чтобы очистить краны и смесители от белых разводов, не обязательно покупать дорогие средства. Убрать стойкий известковый налет можно с помощью обычных продуктов с вашей кухни: уксуса, соды и лимона. Метод поможет вернуть сантехнике блеск и сэкономить деньги.
Почему появляется налет?
В водопроводной воде содержатся соли кальция и магния. Когда вода высыхает, они остаются на поверхности в виде белого или желтого налета, который со временем твердеет.
Что понадобится:
- Столовый уксус, 9%
- Пищевая сода
- Свежий лимонный сок
- Губка, тряпка и старая зубная щетка
- Защитные перчатки
Как очистить сантехнику — инструкция
Работайте в перчатках, чтобы защитить кожу. Процесс займет от 30 до 85 минут в зависимости от толщины налета.
- Растворите налет уксусом. Смочите тряпку или губку в уксусе и положите на проблемные места. Если налет сильный, оставьте компресс на час. Для слабых загрязнений хватит 15–20 минут.
- Удалите остатки содой. Смешайте соду с небольшим количеством воды до состояния густой пасты. Нанесите пасту на кран и аккуратно почистите губкой или зубной щеткой труднодоступные места. Оставьте на 10 минут, затем смойте водой.
- Добавьте блеск лимоном. Протрите очищенную поверхность долькой лимона или тряпкой, смоченной в лимонном соке. Подождите 5 минут и вытрите насухо. Лимонный сок уберет разводы и придаст кранам свежий запах.
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
