Известковый налет исчезнет на глазах: как почистить душевую и краны — от белого налета не останется и следа

10:51, 17 авг 2025

Чтобы очистить краны и смесители от белых разводов, не обязательно покупать дорогие средства. Убрать стойкий известковый налет можно с помощью обычных продуктов с вашей кухни: уксуса, соды и лимона. Метод поможет вернуть сантехнике блеск и сэкономить деньги.

Почему появляется налет?

В водопроводной воде содержатся соли кальция и магния. Когда вода высыхает, они остаются на поверхности в виде белого или желтого налета, который со временем твердеет.

Что понадобится:

  1. Столовый уксус, 9%
  2. Пищевая сода
  3. Свежий лимонный сок
  4. Губка, тряпка и старая зубная щетка
  5. Защитные перчатки

Как очистить сантехнику — инструкция

Работайте в перчатках, чтобы защитить кожу. Процесс займет от 30 до 85 минут в зависимости от толщины налета.

  • Растворите налет уксусом. Смочите тряпку или губку в уксусе и положите на проблемные места. Если налет сильный, оставьте компресс на час. Для слабых загрязнений хватит 15–20 минут.
  • Удалите остатки содой. Смешайте соду с небольшим количеством воды до состояния густой пасты. Нанесите пасту на кран и аккуратно почистите губкой или зубной щеткой труднодоступные места. Оставьте на 10 минут, затем смойте водой.
  • Добавьте блеск лимоном. Протрите очищенную поверхность долькой лимона или тряпкой, смоченной в лимонном соке. Подождите 5 минут и вытрите насухо. Лимонный сок уберет разводы и придаст кранам свежий запах.

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: советы
