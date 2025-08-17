Почему русские не передают вещи через порог: примета уходит корнями в древние времена

11:06, 17 авг 2025

Агентство «Русская семерка» изучило происхождение народных суеверий, связанных с домашним порогом. Оказалось, что многие современные приметы уходят корнями в языческие традиции древних славян.

В дохристианскую эпоху славяне практиковали кремацию усопших, а их останки хоронили в особенном месте — непосредственно под порогом жилища. Такой обычай объяснялся верованиями о том, что подземелье населяют враждебные сущности. Предки не желали оставлять покойных в окружении темных сил.

Размещение праха под входом должно было обеспечить двойную защиту: с одной стороны, умерший находился под покровительством родного очага, с другой — сам становился стражем дома от злых духов. Порог фактически превращался в надгробие, что определяло особое отношение к этому месту.

На основе данных представлений сформировались правила поведения, дошедшие до современности. Запрет на передачу предметов через порог объяснялся опасением случайно их уронить и потревожить вечный покой усопшего. Аналогично табуировались приветствия и разговоры через порог — считалось, что это может разгневать духа предка и лишить дом его защиты от нечистой силы.

