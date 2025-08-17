У китайцев кухонные полотенца всегда идеально белые: копеечное средство, из-за которого грязь «отлетает» за секунды — ни одного пятнышка, как в отеле
11:11, 17 авг 2025
Если кухонные полотенца пожелтели или покрылись жирными пятнами, которые не берет стиральная машина, попробуйте прокипятить их в специальном растворе. Этот простой метод помогает вернуть текстилю чистоту.
Что понадобится:
- Вода — 5 литров
- Средство для мытья посуды — 3 ст. л.
- Пищевая сода — 3 ст. л.
- Тетраборат натрия (бура) — 3 ст. л.
Как сделать:
- Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле.
- Положите в раствор грязные полотенца так, чтобы он их полностью покрывал.
- Доведите до кипения.
После этого достаньте полотенца, тщательно прополощите в теплой воде и постирайте как обычно — в машине или вручную.
Этот способ помогает справиться даже с застарелыми загрязнениями. Рецептом поделилась блогер Елена Матвеева.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:90% хозяек делают ошибку: вот на каком режиме надо стирать постельное белье в машинке
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Читайте также
Это интересно
Старые полотенца снова мягкие, как пух: Просто замочила их в этом — и вуаля — метод от подруги-горничной сработал на «ура»
Это интересно
Даже многолетние кухонные полотенца будут как новые: замочите их в этом растворе — выйдет вся грязь, рисунок не сотрётся
Это интересно
Как избавиться от жира на кухонных полотенцах? Секретное средство для стирки, о котором вы не знали
Это интересно
Эксперт раскрыл копеечный секрет: грязные кухонные полотенца станут как новые без кипячения