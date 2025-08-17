У китайцев кухонные полотенца всегда идеально белые: копеечное средство, из-за которого грязь «отлетает» за секунды — ни одного пятнышка, как в отеле

11:11, 17 авг 2025

Если кухонные полотенца пожелтели или покрылись жирными пятнами, которые не берет стиральная машина, попробуйте прокипятить их в специальном растворе. Этот простой метод помогает вернуть текстилю чистоту.

Что понадобится:

Вода — 5 литров Средство для мытья посуды — 3 ст. л. Пищевая сода — 3 ст. л. Тетраборат натрия (бура) — 3 ст. л.

Как сделать:

Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле.

Положите в раствор грязные полотенца так, чтобы он их полностью покрывал.

Доведите до кипения.

После этого достаньте полотенца, тщательно прополощите в теплой воде и постирайте как обычно — в машине или вручную.

Этот способ помогает справиться даже с застарелыми загрязнениями. Рецептом поделилась блогер Елена Матвеева.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube