Как отличить «люксовые» духи от подделки — встряхнули флакон и смотрим на пузырьки

Вам предлагают фирменный парфюм по подозрительно низкой цене? Не спешите. Скорее всего, это подделка, аромат которой выветрится через 15 минут. Есть простой способ проверить качество духов прямо у прилавка.

Проведите тест с пузырьками

Возьмите флакон, плотно закройте крышку и энергично встряхните его несколько секунд. В жидкости появятся пузырьки воздуха. Теперь смотрите, что с ними происходит:

Хороший знак : образовалась густая пена, а пузырьки держатся 10–15 секунд или дольше. Это говорит о высокой концентрации эфирных масел. Такой парфюм будет стойким.

Плохой знак: пузырьков мало, и они исчезли почти сразу. Значит, масел в составе почти нет. Это разбавленный продукт, запах которого не продержится и получаса.

Что еще проверить

Этот тест помогает отсеять явные подделки, но не дает стопроцентной гарантии. Поэтому дополнительно сравните упаковку и флакон с фотографиями на официальном сайте производителя. Обратите внимание на качество печати, логотип и форму крышки.

Надежнее всего покупать парфюмерию в официальных магазинах или у проверенных дилеров. Так вы будете уверены в качестве и не потратите деньги зря.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash