Больше никаких пятен: чем и как отмыть окна, чтобы не оставалось разводов — эффект держится до 30 дней

11:22, 17 авг 2025

Чтобы вымыть окна без разводов, не обязательно покупать дорогую бытовую химию, рассказала автор блога «В саду у Валентинки». Достаточно добавить в литр воды несколько капель нашатырного спирта — простого и эффективного средства.

Что делает раствор

Смесь воды и нашатыря справляется даже со стойкой грязью и жирными пятнами. После такой обработки стекла дольше остаются чистыми благодаря антистатическому эффекту, который отталкивает пыль.

Как правильно мыть

Нанесите раствор на стекло и протрите насухо. Лучше всего для этого подходят салфетки из микрофибры, бумажные полотенца или обычная газета — она отлично впитывает влагу, не оставляя ворсинок и разводов.

Мыть окна рекомендуется в пасмурный день. На солнце раствор быстро высыхает, оставляя полосы, а в тени лучше видны все загрязнения.

Важно помнить

Нашатырный спирт — едкое вещество. Работайте в перчатках и хорошо проветривайте помещение. Следите, чтобы раствор не попадал на оконные рамы, особенно на деревянные или окрашенные.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube