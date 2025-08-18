Больше никакой вони в уличном туалете: делюсь копеечными способами, которые реально работают

23:03, 18 авг 2025

Если вызывать ассенизатора для дачного туалета дорого или к участку нет подъезда, неприятный запах можно убрать своими силами. Вот три способа — от бесплатного до самого мощного, которым поделился автор Дзен-канала «Сделай сам — своими руками».

1. Древесная зола — просто и бесплатно

Самый доступный метод, который использовали еще наши деды. Зола отлично впитывает жидкость и мгновенно перекрывает источник запаха.

Как делать: после каждого посещения туалета бросайте в яму один совок золы.

Плюсы: бесплатно, всегда под рукой, абсолютно безопасно для почвы.

2. Биопрепараты — культурное решение

В садовых магазинах продаются средства с живыми бактериями. Они не маскируют запах, а устраняют его причину: «поедают» органику, превращая ее в безопасную массу без запаха.

Как делать: засыпьте порошок или залейте жидкость в яму согласно инструкции на упаковке.

Плюсы: эффективно, безвредно для человека и огорода, заодно уменьшает объем содержимого ямы.

3. Самодельный раствор — для сложных случаев

Если запах очень сильный, можно приготовить мощное средство на основе железного купороса. Он стоит около 100 рублей и продается в интернет-магазинах.

Что понадобится:

Железный купорос — 150–200 г. Пищевая сода — 100 г. Теплая вода — 4,5 л. Пластиковая канистра или ведро на 5 л (металл нельзя!).

Как готовить:

Налейте в емкость 2 литра теплой воды.

Засыпьте купорос и хорошо размешайте до растворения.

Добавьте соду, снова перемешайте.

Долейте оставшуюся воду доверху.

Готовый раствор вылейте в яму. Запах ослабнет сразу, а полностью исчезнет в течение суток.

⚠️ Важно: Раствор едкий. Работайте с ним только в перчатках, очках и респираторе. Храните вдали от детей и животных.

Автор: Семен Подгорный

Фото: youtube