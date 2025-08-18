Больше никакой вони в уличном туалете: делюсь копеечными способами, которые реально работают
23:03, 18 авг 2025
Если вызывать ассенизатора для дачного туалета дорого или к участку нет подъезда, неприятный запах можно убрать своими силами. Вот три способа — от бесплатного до самого мощного, которым поделился автор Дзен-канала «Сделай сам — своими руками».
1. Древесная зола — просто и бесплатно
Самый доступный метод, который использовали еще наши деды. Зола отлично впитывает жидкость и мгновенно перекрывает источник запаха.
- Как делать: после каждого посещения туалета бросайте в яму один совок золы.
- Плюсы: бесплатно, всегда под рукой, абсолютно безопасно для почвы.
2. Биопрепараты — культурное решение
В садовых магазинах продаются средства с живыми бактериями. Они не маскируют запах, а устраняют его причину: «поедают» органику, превращая ее в безопасную массу без запаха.
- Как делать: засыпьте порошок или залейте жидкость в яму согласно инструкции на упаковке.
- Плюсы: эффективно, безвредно для человека и огорода, заодно уменьшает объем содержимого ямы.
3. Самодельный раствор — для сложных случаев
Если запах очень сильный, можно приготовить мощное средство на основе железного купороса. Он стоит около 100 рублей и продается в интернет-магазинах.
Что понадобится:
- Железный купорос — 150–200 г.
- Пищевая сода — 100 г.
- Теплая вода — 4,5 л.
- Пластиковая канистра или ведро на 5 л (металл нельзя!).
Как готовить:
- Налейте в емкость 2 литра теплой воды.
- Засыпьте купорос и хорошо размешайте до растворения.
- Добавьте соду, снова перемешайте.
- Долейте оставшуюся воду доверху.
Готовый раствор вылейте в яму. Запах ослабнет сразу, а полностью исчезнет в течение суток.
⚠️ Важно: Раствор едкий. Работайте с ним только в перчатках, очках и респираторе. Храните вдали от детей и животных.
