Одна щепотка — напиток станет в 3 раза полезнее: ученые из Ирана рассказали, что нужно добавлять в кофе каждый день
23:13, 18 авг 2025
Иранские ученые выяснили, как сделать утренний кофе полезнее для здоровья. Согласно их исследованию, щепотка корицы помогает снизить уровень холестерина, ускорить метаболизм для контроля веса и улучшить работу мозга.
Для сердца и фигуры
Если вы следите за весом, корица может помочь. Специя активирует обмен веществ и помогает организму расщеплять жировые отложения. Одновременно снижается концентрация «плохого» холестерина в крови, что укрепляет сердечную мышцу и сосуды.
Для ума и памяти
Пряность полезна и для умственной деятельности. По данным исследования, она улучшает память и способность усваивать новую информацию. Такой эффект обеспечивают антиоксиданты, которыми богата корица.
К таким выводам пришли исследователи из Бирджандского университета медицинских наук, опубликовав результаты в издании Neuroscience News.
Важно: эта информация не является медицинской рекомендацией. Перед изменением рациона проконсультируйтесь с врачом.
