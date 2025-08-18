Все новости Уфы и Башкортостана
Одна щепотка — напиток станет в 3 раза полезнее: ученые из Ирана рассказали, что нужно добавлять в кофе каждый день

23:13, 18 авг 2025

Иранские ученые выяснили, как сделать утренний кофе полезнее для здоровья. Согласно их исследованию, щепотка корицы помогает снизить уровень холестерина, ускорить метаболизм для контроля веса и улучшить работу мозга.

Для сердца и фигуры

Если вы следите за весом, корица может помочь. Специя активирует обмен веществ и помогает организму расщеплять жировые отложения. Одновременно снижается концентрация «плохого» холестерина в крови, что укрепляет сердечную мышцу и сосуды.

Для ума и памяти

Пряность полезна и для умственной деятельности. По данным исследования, она улучшает память и способность усваивать новую информацию. Такой эффект обеспечивают антиоксиданты, которыми богата корица.

К таким выводам пришли исследователи из Бирджандского университета медицинских наук, опубликовав результаты в издании Neuroscience News.

Важно: эта информация не является медицинской рекомендацией. Перед изменением рациона проконсультируйтесь с врачом.

Желудок не скажет «спасибо»: врач рассказала, чем опасен кофе из уличных автоматов — лучше обходить их стороной

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы кофе
