Всего 2 ингредиента — даже каменные полотенца будут мягче летнего облачка: запах сырости и плесени исчезнет

21:59, 23 авг 2025

Если ваши махровые полотенца после стирок стали жесткими и колючими, не спешите их выбрасывать. Блогер Марина Жукова рассказала, как вернуть им мягкость с помощью простого метода, который работает лучше кондиционеров.

Что понадобится:

  1. Гель для стирки — 1 колпачок.
  2. Соль для посудомоечных машин — 2 столовые ложки.
  3. Старый нейлоновый чулок или носок.

Как стирать:

  • Насыпьте соль в чулок и завяжите его, чтобы получился мешочек. Это нужно, чтобы соль растворялась постепенно и не повредила барабан.
  • Загрузите полотенца в стиральную машину. Добавьте гель для стирки и положите мешочек с солью прямо к вещам.
  • Выберите режим для плотных тканей (например, «Хлопок»), установите температуру 40 °C и отжим на 800 оборотов.

Марина также советует перед загрузкой в машину хорошо встряхнуть каждое полотенце. Это поможет расправить слипшиеся ворсинки и сделает результат еще лучше.

Способ не требует сложных действий или дорогих средств, а в результате вы получите мягкие и пушистые полотенца, как будто только что из магазина.

