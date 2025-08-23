Все новости Уфы и Башкортостана
Грейпфрут не только ем, но и раскладываю дома: все будет под защитой — так делают знающие хозяйки

22:06, 23 авг 2025

Если в квартире появились тараканы, не обязательно тратить деньги на дезинсекторов и химические спреи. Журнал Lisa рассказал о простом и безопасном способе отпугнуть насекомых с помощью натуральных средств. Метод основан на том, что тараканы не выносят запах цитрусовых.

Тараканы — не просто неприятные соседи. Они портят запасы еды и могут переносить опасные инфекции. Вместо того чтобы использовать токсичную химию, попробуйте сделать натуральный ароматизатор, который безопасен для людей и домашних животных.

Как сделать отпугиватель

Вам понадобится один грейпфрут и горсть сушеной гвоздики.

  1. Очистите грейпфрут от кожуры.
  2. Сделайте ножом несколько неглубоких проколов в мякоти.
  3. Вставьте в каждое отверстие по бутону гвоздики.

Готовую ловушку положите там, где чаще всего замечаете тараканов: в кухонных шкафах, под раковиной, за холодильником или у мусорного ведра. Чтобы запах оставался сильным и эффективно отпугивал насекомых, меняйте грейпфрут на свежий каждые 5–7 дней.

Этот способ поможет не только избавиться от тараканов, но и наполнит ваш дом приятным цитрусовым ароматом. Это экономная и безопасная альтернатива профессиональной дезинсекции.

