Грейпфрут не только ем, но и раскладываю дома: все будет под защитой — так делают знающие хозяйки
22:06, 23 авг 2025
Если в квартире появились тараканы, не обязательно тратить деньги на дезинсекторов и химические спреи. Журнал Lisa рассказал о простом и безопасном способе отпугнуть насекомых с помощью натуральных средств. Метод основан на том, что тараканы не выносят запах цитрусовых.
Тараканы — не просто неприятные соседи. Они портят запасы еды и могут переносить опасные инфекции. Вместо того чтобы использовать токсичную химию, попробуйте сделать натуральный ароматизатор, который безопасен для людей и домашних животных.
Как сделать отпугиватель
Вам понадобится один грейпфрут и горсть сушеной гвоздики.
- Очистите грейпфрут от кожуры.
- Сделайте ножом несколько неглубоких проколов в мякоти.
- Вставьте в каждое отверстие по бутону гвоздики.
Готовую ловушку положите там, где чаще всего замечаете тараканов: в кухонных шкафах, под раковиной, за холодильником или у мусорного ведра. Чтобы запах оставался сильным и эффективно отпугивал насекомых, меняйте грейпфрут на свежий каждые 5–7 дней.
Этот способ поможет не только избавиться от тараканов, но и наполнит ваш дом приятным цитрусовым ароматом. Это экономная и безопасная альтернатива профессиональной дезинсекции.
