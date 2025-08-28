Александр: что не так с этим мужским именем — факты, о которых вы не знали

10:35, 28 авг 2025

Сегодня имя Александр — одно из самых распространённых в России. Но в Древней Руси его могли носить только представители элиты: князья и их лучшие воины. Всё дело в значении имени.

Откуда пришло имя и что означает

Александр — это древнегреческое имя «Александрос». Оно состоит из двух частей: «алексо» — защищать, и «андрос» — мужчина, муж. Буквально — «защитник людей» или «защитник мужей».

По одной из версий, имя связано с троянским царевичем Парисом. Легенда гласит, что после того как он в бою защитил горожан от разбойников, его прозвали Алаксандус — «защитник».

Как имя попало на Русь

Имя пришло в русские земли вместе с христианством. Из-за своего сильного значения оно закрепилось за правящим классом. Назвать сына «защитником» было привилегией, которая подчёркивала статус и предполагала воинскую доблесть. Для князя или знатного дружинника такое имя было символом их роли в обществе.

Со временем границы сословий стирались, и имя стало доступно обычным людям. Так имя-символ власти и воинской чести стало просто популярным и любимым в народе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Википедия