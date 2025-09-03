Как быстро избавиться от крыс и мышей на даче? Беру средство из аптечки — за 2 минуты «обнуляю» целое полчище грызунов
На даче завелись мыши и крысы? Защитить урожай и постройки можно без токсичной химии — с помощью обычного берёзового дёгтя. Его резкий запах отпугивает грызунов, но при этом абсолютно безопасен для растений, почвы и домашних животных.
Этот простой и натуральный способ предложил автор дзен-канала «На даче у деда Егора».
Почему грызуны приходят на участок
Мышей и крыс привлекает доступная еда и места, где можно спрятаться. Они питаются семенами, овощами на грядках, плодами и даже насекомыми. Оставленный на кустах урожай или контейнеры с компостом для них — настоящий пир.
Как использовать дёготь: инструкция
Чтобы избавиться от вредителей, нужно действовать в три шага.
- Опрыскайте территорию. Смешайте дёготь с водой в пропорции 1 к 10. Полученным раствором обработайте деревянные постройки, заборы и стволы плодовых деревьев.
- Обработайте норы. Пропитайте чистым дёгтем опилки или древесную стружку и плотно забейте их в обнаруженные норы и ходы грызунов.
- Создайте барьеры. Нарежьте старую мешковину на длинные полосы, пропитайте их дёгтем и разложите вдоль дорожек и вокруг грядок.
Для постоянного эффекта повторяйте обработку каждые две-три недели. По словам автора метода, после этого грызуны начнут обходить ваш участок стороной.
