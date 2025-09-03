Закидываем в выгребную яму смесь и приятно удивляемся: запахи уходят, а отложения и жир разлагаются — понадобится только 2 ингредиента с кухни

09:34, 03 сен 2025

Избавиться от неприятного запаха из выгребной ямы можно с помощью простого раствора из соды и соли. Этот способ дешевле вызова ассенизатора и, в отличие от некоторых химических препаратов, не вредит полезным бактериям в септике.

Почему это актуально для дачников

Вызов ассенизаторской машины стоит дорого, а эффект от откачки часто недолгий. Специализированные бактерии не всегда справляются с задачей и могут повредить экосистеме участка, а покупка хорошего насоса — значительные траты. Содово-солевой метод решает проблему запаха без лишних расходов и вреда для природы.

Как приготовить и использовать раствор

Рецепт простой и основан на опыте дачников, которым поделился портал dismeg.

Возьмите по стакану пищевой соды и поваренной соли. Смешайте их в ведре и залейте кипятком. Размешайте до полного растворения кристаллов. Вылейте готовый раствор в сливное отверстие ямы и оставьте на ночь.

По словам дачников, такой раствор устраняет запах и не мешает работе микроорганизмов, которые продолжают перерабатывать органику. В результате септик дольше остается чистым.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный