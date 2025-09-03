Все новости Уфы и Башкортостана
Закидываем в выгребную яму смесь и приятно удивляемся: запахи уходят, а отложения и жир разлагаются — понадобится только 2 ингредиента с кухни

Закидываем в выгребную яму смесь и приятно удивляемся: запахи уходят, а отложения и жир разлагаются — понадобится только 2 ингредиента с кухни

09:34, 03 сен 2025

Избавиться от неприятного запаха из выгребной ямы можно с помощью простого раствора из соды и соли. Этот способ дешевле вызова ассенизатора и, в отличие от некоторых химических препаратов, не вредит полезным бактериям в септике.

Почему это актуально для дачников

Вызов ассенизаторской машины стоит дорого, а эффект от откачки часто недолгий. Специализированные бактерии не всегда справляются с задачей и могут повредить экосистеме участка, а покупка хорошего насоса — значительные траты. Содово-солевой метод решает проблему запаха без лишних расходов и вреда для природы.

Как приготовить и использовать раствор

Рецепт простой и основан на опыте дачников, которым поделился портал dismeg.

  1. Возьмите по стакану пищевой соды и поваренной соли.
  2. Смешайте их в ведре и залейте кипятком.
  3. Размешайте до полного растворения кристаллов.
  4. Вылейте готовый раствор в сливное отверстие ямы и оставьте на ночь.

По словам дачников, такой раствор устраняет запах и не мешает работе микроорганизмов, которые продолжают перерабатывать органику. В результате септик дольше остается чистым.

Читайте также:

Читайте также:

Больше никакой вони в уличном туалете: делюсь копеечными способами, которые реально работают
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
Читайте также

Больше никакой вони в уличном туалете: делюсь копеечными способами, которые реально работают
Интересное
Больше никакой вони в уличном туалете: делюсь копеечными способами, которые реально работают
Ни один муравей не посягнет на ваши розы: этот простой раствор поможет защитить «королеву цветов» от вредителя
Это интересно
Ни один муравей не посягнет на ваши розы: этот простой раствор поможет защитить «королеву цветов» от вредителя
Залил ведро — и выгребная яма больше не переполняется: жира с илом как не бывало — откачка не нужна годами
Это интересно
Залил ведро — и выгребная яма больше не переполняется: жира с илом как не бывало — откачка не нужна годами
Свекла будет слаще меда: простой раствор для полива перед сбором урожая
Сад и огород
Свекла будет слаще меда: простой раствор для полива перед сбором урожая


