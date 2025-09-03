Все новости Уфы и Башкортостана
Секрет идеальной стирки: сколько на самом деле нужно порошка на 1 стирку — вещи станут белоснежными

09:38, 03 сен 2025

Если вы добавляете много порошка «на глаз», скорее всего, вы вредите одежде и стиральной машине. Лишнее моющее средство делает ткани жёсткими, приводит к появлению белых разводов и со временем может засорить отсеки машины. Вот как стирать эффективно и экономно.

Соблюдайте простое правило

На каждый килограмм сухого белья используйте одну столовую ложку порошка — это примерно 25 граммов. Этой дозировки достаточно, чтобы отстирать обычные загрязнения. Если вещи очень грязные или вы запускаете длинный цикл стирки, количество можно увеличить до двух столовых ложек на килограмм.

Усильте стирку, если у вас жёсткая вода

Жёсткая вода мешает порошку работать в полную силу. Чтобы это исправить, добавьте к моющему средству одну столовую ложку кальцинированной соды. Она смягчит воду и поможет порошку лучше справляться с загрязнениями. Это простое действие улучшит качество стирки и поможет сэкономить на дорогих средствах.

