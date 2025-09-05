Все новости Уфы и Башкортостана
Без него не будет счастья: главный навык женщины, который поможет выжить и преуспеть

22:34, 05 сен 2025

Чувствуете себя эмоционально истощенной, тревожной и недовольной собой? Возможно, причина в том, что вы не умеете отстаивать личные границы. Психолог Денис Долгов в материале для «Доктора Питера» объясняет: умение защищать свои интересы — ключевой навык для женского счастья.

Что такое личные границы и почему без них плохо

Личные границы — это ваше право отделять свои желания и потребности от чужих. Если их нет, вы рискуете постоянно жертвовать собой ради других, что приводит к низкой самооценке и эмоциональной нестабильности.

Многие боятся отказывать, чтобы не показаться эгоистами. Психолог считает это заблуждением: защищать свои интересы — не эгоизм, а здоровая забота о своем психологическом комфорте. Счастье невозможно без любви к себе, а любовь к себе невозможна без уважения к собственным потребностям.

Как научиться говорить «нет»

Способность отказать в неудобной просьбе — это не грубость, а признак осознанности. Так вы показываете, что умеете находить баланс между своими ресурсами и желаниями окружающих.

Часто мы соглашаемся на все из страха не понравиться или не получить поддержку. Чтобы избавиться от этой привычки, Денис Долгов советует тренировать навык отказа постепенно. Начните с малого: используйте каждую подходящую ситуацию, чтобы вежливо, но твердо сказать «нет», если просьба вам неудобна. Это поможет укрепить самооценку и вернуть контроль над своей жизнью.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
