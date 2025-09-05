Делаю средство для мытья окон из 3 ингредиентов — и стекла чистые до весны: пыль и грязь «проходят» мимо
22:54, 05 сен 2025
Чтобы окна оставались чистыми несколько месяцев и не покрывались разводами после дождя, используйте раствор на основе глицерина. Он создаёт на стекле невидимую защитную плёнку, которая отталкивает пыль и капли воды. В результате мыть окна приходится гораздо реже.
Как приготовить раствор
Вам понадобятся три компонента из аптеки или хозяйственного магазина:
- Глицерин — 1 стандартный флакон;
- Вода — половина столовой ложки;
- Нашатырный спирт — 2–3 капли.
Тщательно смешайте ингредиенты в небольшой ёмкости до однородного состояния.
Как обрабатывать стёкла
- Сначала вымойте окна как обычно — чистой водой, чтобы убрать основную грязь. Насухо вытрите стёкла.
- Затем нанесите небольшое количество раствора на поверхность одной чистой тряпкой и сразу же начинайте полировать второй, сухой и чистой, до появления блеска и полной прозрачности.
Будьте готовы приложить усилия: состав нужно тщательно растереть, чтобы не осталось разводов. Зато такой барьер прослужит долго. Зимой глицериновая плёнка также мешает стёклам запотевать и покрываться наледью, сохраняя хороший обзор.
