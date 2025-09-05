Делаю средство для мытья окон из 3 ингредиентов — и стекла чистые до весны: пыль и грязь «проходят» мимо

22:54, 05 сен 2025

Чтобы окна оставались чистыми несколько месяцев и не покрывались разводами после дождя, используйте раствор на основе глицерина. Он создаёт на стекле невидимую защитную плёнку, которая отталкивает пыль и капли воды. В результате мыть окна приходится гораздо реже.

Как приготовить раствор

Вам понадобятся три компонента из аптеки или хозяйственного магазина:

Глицерин — 1 стандартный флакон;

Вода — половина столовой ложки;

Нашатырный спирт — 2–3 капли.

Тщательно смешайте ингредиенты в небольшой ёмкости до однородного состояния.

Как обрабатывать стёкла

Сначала вымойте окна как обычно — чистой водой, чтобы убрать основную грязь. Насухо вытрите стёкла. Затем нанесите небольшое количество раствора на поверхность одной чистой тряпкой и сразу же начинайте полировать второй, сухой и чистой, до появления блеска и полной прозрачности.

Будьте готовы приложить усилия: состав нужно тщательно растереть, чтобы не осталось разводов. Зато такой барьер прослужит долго. Зимой глицериновая плёнка также мешает стёклам запотевать и покрываться наледью, сохраняя хороший обзор.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный