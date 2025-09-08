Любимое оружие русских разбойников: что такое «гасило» — самое разрушительное средство в любой драке

12:08, 08 сен 2025

Историки обнаружили в архивах сведения о «гасиле» — простом, но опасном оружии, которое использовали разбойники в XVII веке. Его название до сих пор сохранилось в русском языке в слове «загасить».

«Гасило» представляло собой гирю или другой тяжёлый предмет, привязанный к верёвке или короткому ремню. Оружие было легко спрятать в одежде, что позволяло нападать внезапно. Владелец вращал груз над головой и наносил удары с непредсказуемой траекторией. Защититься от такой атаки было практически невозможно, а одного точного попадания хватало, чтобы сбить противника с ног.

Первым это оружие описал немецкий путешественник Адам Олеарий в середине XVII века. Он столкнулся с ним во время поездки по России и назвал «поразительным устройством» преступников. Позже филолог Владимир Даль уточнил, что для «гасила» часто использовали короткий ремень, который наматывали на кисть. Иногда бандиты действовали обеими руками, создавая хаотичные атаки с разных сторон.

Оружие активно применялось в уличных драках и криминальных разборках. Так простое приспособление разбойников XVII века оставило след в современном языке.

Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из фильма "Убить Билла"