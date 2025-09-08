Вы подвергаете себя опасности, если моете мясо перед готовкой: эксперт Золотарева честно рассказала о возможных последствиях

12:19, 08 сен 2025

Мытьё сырого мяса перед готовкой опасно для здоровья. Вода не смывает бактерии, а разносит их по всей кухне, что может привести к пищевому отравлению, объясняет эксперт по безопасности продуктов Мария Золотарёва.

Как происходит заражение

Когда вы держите мясо под струёй воды, микроскопические капли разлетаются вокруг. Вместе с ними по кухне распространяются опасные бактерии, чаще всего сальмонелла и кампилобактер. Они попадают на столешницы, в раковину, на посуду, полотенца и даже на готовую еду.

Внешне кухня остаётся чистой, но на поверхностях уже могут находиться возбудители инфекции. Если они попадут в организм, это может вызвать серьёзное отравление с такими симптомами, как лихорадка, сильная диарея и рвота.

Как готовить мясо правильно и безопасно

Уничтожить бактерии на мясе можно только одним способом — приготовить его при высокой температуре. Промывание водой не делает мясо безопаснее, а наоборот, создаёт ненужный риск.

Чтобы избежать отравления, соблюдайте простые правила гигиены:

Выделите для сырого мяса и птицы отдельную разделочную доску и нож. Никогда не режьте на этой доске овощи или хлеб.

Сразу после контакта с сырым мясом тщательно мойте руки с мылом. То же самое касается доски, ножа и всех поверхностей, с которыми соприкасался продукт.

Если вам удобнее, работайте с мясом в одноразовых перчатках. После использования их нужно сразу выбросить.

Помните, что чистое на вид мясо не означает отсутствие на нём бактерий. Ваша безопасность зависит не от мытья, а от правильной термической обработки и чистоты на кухне.

Автор: Семен Подгорный