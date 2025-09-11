Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Как сохранить хлеб свежим на неделю: неожиданный лайфхак с сельдереем

Как сохранить хлеб свежим на неделю: неожиданный лайфхак с сельдереем

14:10, 11 сен 2025

В России хозяйки открыли неожиданный способ продлить свежесть хлебобулочных изделий. Об этом сообщает кулинарный канал TECHNOTION.

Многие россияне знакомы с проблемой быстрого черствения хлеба. Купленная накануне булка через два дня теряет мягкость, а еще через день покрывается плесенью. Это приводит к постоянным тратам и пищевым отходам.

Эксперты предложили решение — добавить к хлебу обычный сельдерей. Метод требует минимум усилий и подручных средств.

Как сохранить хлеб свежим

Понадобится полиэтиленовый пакет, хлеб и треть стебля свежего сельдерея. Булку можно нарезать или оставить цельной. Овощ должен быть упругим, без следов порчи.

Все ингредиенты помещают в пакет, максимально выпускают воздух и плотно закрывают. Заготовку убирают в шкаф подальше от солнца и тепла.

Секреты методики

Специалисты рекомендуют менять сельдерей раз в четыре-пять суток. Листья использовать нельзя — подходят только черешки. Для разных видов хлеба лучше брать отдельные пакеты с собственными кусочками овоща.

Такой подход помогает семьям экономить деньги и сокращать количество выброшенных продуктов. Метод работает за счет особых свойств сельдерея, который регулирует влажность внутри упаковки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Ожирение не грозит: диетолог опровергла самый популярный миф о хлебе и назвала группу людей, кому нужно обязательно есть этот продукт

Читайте также:

Ожирение не грозит: диетолог опровергла самый популярный миф о хлебе и назвала группу людей, кому нужно обязательно есть этот продукт
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: советы хлеб
Читайте также

Хитрые хозяйки заготавливают зеленый лук только так: сохраняются аромат, вкус и польза — замораживать ничего не придется
Сад и огород
Хитрые хозяйки заготавливают зеленый лук только так: сохраняются аромат, вкус и польза — замораживать ничего не придется
Ожирение не грозит: диетолог опровергла самый популярный миф о хлебе и назвала группу людей, кому нужно обязательно есть этот продукт
Здоровье
Ожирение не грозит: диетолог опровергла самый популярный миф о хлебе и назвала группу людей, кому нужно обязательно есть этот продукт
Мудрые хозяйки замораживают лимоны килограммами: стало известно для чего – отличный вкус и невероятная польза
Это интересно
Мудрые хозяйки замораживают лимоны килограммами: стало известно для чего – отличный вкус и невероятная польза
Пальчики оближешь: мясной хлеб заменит котлеты и колбасу
Это интересно
Пальчики оближешь: мясной хлеб заменит котлеты и колбасу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен