Как сохранить хлеб свежим на неделю: неожиданный лайфхак с сельдереем
14:10, 11 сен 2025
В России хозяйки открыли неожиданный способ продлить свежесть хлебобулочных изделий. Об этом сообщает кулинарный канал TECHNOTION.
Многие россияне знакомы с проблемой быстрого черствения хлеба. Купленная накануне булка через два дня теряет мягкость, а еще через день покрывается плесенью. Это приводит к постоянным тратам и пищевым отходам.
Эксперты предложили решение — добавить к хлебу обычный сельдерей. Метод требует минимум усилий и подручных средств.
Как сохранить хлеб свежим
Понадобится полиэтиленовый пакет, хлеб и треть стебля свежего сельдерея. Булку можно нарезать или оставить цельной. Овощ должен быть упругим, без следов порчи.
Все ингредиенты помещают в пакет, максимально выпускают воздух и плотно закрывают. Заготовку убирают в шкаф подальше от солнца и тепла.
Секреты методики
Специалисты рекомендуют менять сельдерей раз в четыре-пять суток. Листья использовать нельзя — подходят только черешки. Для разных видов хлеба лучше брать отдельные пакеты с собственными кусочками овоща.
Такой подход помогает семьям экономить деньги и сокращать количество выброшенных продуктов. Метод работает за счет особых свойств сельдерея, который регулирует влажность внутри упаковки.
