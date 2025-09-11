Как сохранить хлеб свежим на неделю: неожиданный лайфхак с сельдереем

14:10, 11 сен 2025

В России хозяйки открыли неожиданный способ продлить свежесть хлебобулочных изделий. Об этом сообщает кулинарный канал TECHNOTION.

Многие россияне знакомы с проблемой быстрого черствения хлеба. Купленная накануне булка через два дня теряет мягкость, а еще через день покрывается плесенью. Это приводит к постоянным тратам и пищевым отходам.

Эксперты предложили решение — добавить к хлебу обычный сельдерей. Метод требует минимум усилий и подручных средств.

Как сохранить хлеб свежим

Понадобится полиэтиленовый пакет, хлеб и треть стебля свежего сельдерея. Булку можно нарезать или оставить цельной. Овощ должен быть упругим, без следов порчи.

Все ингредиенты помещают в пакет, максимально выпускают воздух и плотно закрывают. Заготовку убирают в шкаф подальше от солнца и тепла.

Секреты методики

Специалисты рекомендуют менять сельдерей раз в четыре-пять суток. Листья использовать нельзя — подходят только черешки. Для разных видов хлеба лучше брать отдельные пакеты с собственными кусочками овоща.

Такой подход помогает семьям экономить деньги и сокращать количество выброшенных продуктов. Метод работает за счет особых свойств сельдерея, который регулирует влажность внутри упаковки.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen