Ботинки больше никогда не промокнут: водоотталкивающая пропитка для обуви — защитит от воды и грязи

Журналисты TechInsider поделились рецептом домашней пропитки, которая убережет туфли и сапоги от промокания. Способ защиты основан на натуральных компонентах и не требует специальных навыков.

Влажная обувь создает не только неудобства при ходьбе, но и угрожает здоровью владельца — увеличивает риск простудных заболеваний. Помимо этого, постоянное воздействие воды разрушает структуру материалов, из-за чего любимые ботинки быстро утрачивают первоначальный вид и становятся непригодными для носки.

Создать защитное покрытие можно самостоятельно. Основой служит пчелиный воск — стопроцентно природное вещество. Потребуется растопить 100 граммов продукта в емкости, постоянно размешивая массу при небольшой температуре.

К расплавленному воску добавляют 30 миллилитров льняного масла и немного скипидара, затем тщательно перемешивают состав. Перед обработкой пару необходимо тщательно очистить щеткой и губкой, а после полного высыхания равномерно распределить готовую смесь по всей поверхности изделия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen