Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Ботинки больше никогда не промокнут: водоотталкивающая пропитка для обуви — защитит от воды и грязи

Ботинки больше никогда не промокнут: водоотталкивающая пропитка для обуви — защитит от воды и грязи

22:25, 15 сен 2025

Журналисты TechInsider поделились рецептом домашней пропитки, которая убережет туфли и сапоги от промокания. Способ защиты основан на натуральных компонентах и не требует специальных навыков.

Влажная обувь создает не только неудобства при ходьбе, но и угрожает здоровью владельца — увеличивает риск простудных заболеваний. Помимо этого, постоянное воздействие воды разрушает структуру материалов, из-за чего любимые ботинки быстро утрачивают первоначальный вид и становятся непригодными для носки.

Создать защитное покрытие можно самостоятельно. Основой служит пчелиный воск — стопроцентно природное вещество. Потребуется растопить 100 граммов продукта в емкости, постоянно размешивая массу при небольшой температуре.

К расплавленному воску добавляют 30 миллилитров льняного масла и немного скипидара, затем тщательно перемешивают состав. Перед обработкой пару необходимо тщательно очистить щеткой и губкой, а после полного высыхания равномерно распределить готовую смесь по всей поверхности изделия.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Об этом вы точно не знали: Мощное советское средство для чистки обуви — грязь будет отскакивать сама

Читайте также:

Об этом вы точно не знали: Мощное советское средство для чистки обуви — грязь будет отскакивать сама
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: советы обувь
Читайте также

Об этом вы точно не знали: Мощное советское средство для чистки обуви — грязь будет отскакивать сама
Это интересно
Об этом вы точно не знали: Мощное советское средство для чистки обуви — грязь будет отскакивать сама
Подмышки сухие, аромат — бомба: Хитрые модницы покупные дезодоранты давно выкинули — от пота мажутся этим средством
Это интересно
Подмышки сухие, аромат — бомба: Хитрые модницы покупные дезодоранты давно выкинули — от пота мажутся этим средством
Никаких больше неприятных запахов: простой трюк с дешевым порошком спасет вашу любимую обувь всего за одну ночь
Это интересно
Никаких больше неприятных запахов: простой трюк с дешевым порошком спасет вашу любимую обувь всего за одну ночь
Пожелтевшая обувь вновь станет белоснежной: нужно лишь две ложки этого средства
Это интересно
Пожелтевшая обувь вновь станет белоснежной: нужно лишь две ложки этого средства


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен