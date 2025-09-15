Перец на зиму за 15 минут: маринуем и объедаемся в холода без вреда для организма
22:34, 15 сен 2025
Кулинарный блогер поделился рецептом заготовки сладкого перца, который станет универсальным дополнением к зимнему столу.
Для приготовления потребуется два килограмма перца, головка чеснока, литр воды, 200 граммов сахара, 60 граммов соли, 150 миллилитров девятипроцентного уксуса и стакан растительного масла.
Овощи очищают от семечек и нарезают дольками, чеснок пропускают через давилку.
В кипящую воду добавляют специи и масло, затем опускают перец и варят десять минут.
Готовую заготовку раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают.
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
