Перец на зиму за 15 минут: маринуем и объедаемся в холода без вреда для организма

22:34, 15 сен 2025

Кулинарный блогер поделился рецептом заготовки сладкого перца, который станет универсальным дополнением к зимнему столу.

Для приготовления потребуется два килограмма перца, головка чеснока, литр воды, 200 граммов сахара, 60 граммов соли, 150 миллилитров девятипроцентного уксуса и стакан растительного масла.

Овощи очищают от семечек и нарезают дольками, чеснок пропускают через давилку.

В кипящую воду добавляют специи и масло, затем опускают перец и варят десять минут.

Готовую заготовку раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают.

