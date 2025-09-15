Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Просто смешиваем, раскладываем дома и удивляемся — мышей и крыс больше не будет: поможет точно

Просто смешиваем, раскладываем дома и удивляемся — мышей и крыс больше не будет: поможет точно

22:48, 15 сен 2025

В российских домах и дачах часто появляются нежелательные «соседи» — мыши и крысы, которые создают серьезные проблемы для владельцев жилья. Эксперты Дзен-канала «БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ» поделились доступным способом борьбы с вредителями при помощи аммиака.

Специалисты объясняют, что грызуны несут реальную опасность для людей, поскольку переносят различные инфекции. При этом дорогостоящие химические препараты не всегда безопасны для семей с детьми и питомцами.

Эффективным решением становится нашатырный спирт — его едкий аромат заставляет вредителей покидать территорию. Для приготовления отпугивающего состава потребуется один флакон аммиака, 400 миллилитров воды и две столовые ложки стирального порошка.

Компоненты необходимо тщательно перемешать до получения однородной жидкости. Готовым средством обрабатывают все потенциальные места обитания грызунов. Альтернативный вариант — пропитать ватные диски раствором и разместить их в щелях и укромных уголках.

Важное условие безопасности — держать препарат вдали от детей и домашних животных, поскольку его попадание внутрь организма может привести к отравлению. Обработку рекомендуется проводить регулярно для поддержания эффекта.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Как быстро избавиться от крыс и мышей на даче? Беру средство из аптечки — за 2 минуты «обнуляю» целое полчище грызунов

Читайте также:

Как быстро избавиться от крыс и мышей на даче? Беру средство из аптечки — за 2 минуты «обнуляю» целое полчище грызунов
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: мыши советы
Читайте также

Как быстро избавиться от крыс и мышей на даче? Беру средство из аптечки — за 2 минуты «обнуляю» целое полчище грызунов
Интересное
Как быстро избавиться от крыс и мышей на даче? Беру средство из аптечки — за 2 минуты «обнуляю» целое полчище грызунов
Эти утеплители грызунам не по вкусу — в них они никогда не живут: 5 антимышиных вариантов — не грызут даже крысы
Это интересно
Эти утеплители грызунам не по вкусу — в них они никогда не живут: 5 антимышиных вариантов — не грызут даже крысы
Лучше любых ядов: это средство поможет избавиться от мышей в доме в считаные часы — попробуйте, если грызуны вас атаковали
Это интересно
Лучше любых ядов: это средство поможет избавиться от мышей в доме в считаные часы — попробуйте, если грызуны вас атаковали
Распрощайтесь с мышами навсегда: простой рецепт дармового порошка, который заставит грызунов возненавидеть ваш участок
Это интересно
Распрощайтесь с мышами навсегда: простой рецепт дармового порошка, который заставит грызунов возненавидеть ваш участок


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен