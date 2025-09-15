Просто смешиваем, раскладываем дома и удивляемся — мышей и крыс больше не будет: поможет точно

22:48, 15 сен 2025

В российских домах и дачах часто появляются нежелательные «соседи» — мыши и крысы, которые создают серьезные проблемы для владельцев жилья. Эксперты Дзен-канала «БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ» поделились доступным способом борьбы с вредителями при помощи аммиака.

Специалисты объясняют, что грызуны несут реальную опасность для людей, поскольку переносят различные инфекции. При этом дорогостоящие химические препараты не всегда безопасны для семей с детьми и питомцами.

Эффективным решением становится нашатырный спирт — его едкий аромат заставляет вредителей покидать территорию. Для приготовления отпугивающего состава потребуется один флакон аммиака, 400 миллилитров воды и две столовые ложки стирального порошка.

Компоненты необходимо тщательно перемешать до получения однородной жидкости. Готовым средством обрабатывают все потенциальные места обитания грызунов. Альтернативный вариант — пропитать ватные диски раствором и разместить их в щелях и укромных уголках.

Важное условие безопасности — держать препарат вдали от детей и домашних животных, поскольку его попадание внутрь организма может привести к отравлению. Обработку рекомендуется проводить регулярно для поддержания эффекта.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen