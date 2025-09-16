Воздушная «атака» на кухне: почему яблоки в квартире — хуже напалма

23:16, 16 сен 2025

С наступлением осенних холодов многие запасаются яблоками как доступным источником витаминов для поддержания иммунитета. Однако специалисты Роскачества обратили внимание на скрытые риски этих популярных фруктов, сообщает fedpress.ru.

Главная проблема кроется в способности яблок производить этилен — газ, способный оказывать негативное воздействие как на окружающие продукты, так и на человека. Особенно активно это вещество выделяют поздние сорта фруктов.

Эксперты отмечают, что оптимальная температура для хранения яблок составляет от 0,5 до 2,5 градусов. Однако в реальности фрукты часто находятся при комнатной температуре на кухонных столах или балконах, что усиливает процесс газовыделения.

В квартирах с недостаточной вентиляцией этилен может накапливаться в воздухе. Присутствие этого газа ускоряет порчу других продуктов: картофель начинает прорастать раньше срока, морковь и огурцы быстрее гниют, бананы стремительно темнеют, а зелень увядает.

Для людей концентрации этилена от нескольких килограммов яблок не представляют серьезной опасности острого отравления. Тем не менее газ способен провоцировать головные боли, головокружения и ощущение духоты в замкнутых пространствах. Наиболее чувствительны к воздействию пожилые граждане.

Специалисты рекомендуют изолированное хранение яблок от других продуктов, использование пергаментной обертки вместо герметичных пакетов и своевременное удаление подпорченных экземпляров. В холодильнике фрукты лучше размещать в специальном отсеке.

Автор: Семен Подгорный