Почему нельзя строить баню рядом с домом — ошибка, за которую придется дорого заплатить: недостатков — море

22:15, 17 сен 2025

Владельцы загородных участков часто допускают критическую ошибку при планировке территории. Многие располагают баню вплотную к жилому дому, считая это удобным решением. Однако специалисты предостерегают от такого соседства.

Главная угроза — повышенная влажность в парной, которая неизбежно проникает в жилые помещения. Результатом становится образование плесени и конденсата, разрушающих конструкции дома и создающих угрозу здоровью жильцов.

Еще более серьезная опасность связана с пожарной безопасностью. Баня представляет потенциальный источник возгорания из-за высоких температур, открытого огня и возможных нарушений при топке. Деревянные конструкции многократно увеличивают риски.

«Минимальное расстояние до жилых построек должно составлять восемь метров. По другим данным — десять метров до каменного строения и пятнадцать метров до деревянного дома», — отмечают эксперты портала «Моя дача».

При недостатке свободной площади специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от строительства бани на участке. Соблюдение норм безопасности должно оставаться приоритетом при любом планировании территории.

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: советы баня
