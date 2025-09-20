Почему в Германии всегда моют полы с горчицей: быстро и без разводов — главное правило уборки немок
12:07, 20 сен 2025
Чтобы быстро очистить пол от грязи и жира, можно использовать самодельный раствор на основе горчичного порошка. Рецептом поделился блогер «Уютный дом». Средство помогает не только отмыть загрязнения, но и продезинфицировать поверхность.
Для приготовления раствора понадобятся четыре компонента: * Соль; * Пищевая сода; * Кальцинированная сода; * Горчичный порошок.
Смешайте все ингредиенты в равных пропорциях, добавьте в ведро с водой и тщательно размешайте до полного растворения.
Полученным средством вымойте пол, уделяя особое внимание труднодоступным местам. Горчичный порошок в составе обладает антибактериальным эффектом, препятствует размножению микробов и быстро расщепляет жировые загрязнения. Такой способ позволяет поддерживать чистоту, не тратя много времени на уборку.
