Какой кабель не подходит для проводки в квартире: многие его используют, а зря

При ремонте в квартире убедитесь, что электрик использует правильный кабель. Некоторые мастера ради экономии прокладывают в стенах провод ПВС, который для этого не предназначен. Через 10 лет он может вызвать короткое замыкание и пожар, угрожая вашему дому и жизни.

В чём опасность провода ПВС

Провод марки ПВС с медными жилами в ПВХ-изоляции предназначен для бытовых нужд: из него делают шнуры для техники и удлинители. Его изоляция мягкая, так как рассчитана на постоянные изгибы, но при стационарной прокладке под штукатуркой она быстро стареет.

Короткий срок службы . Заявленный период эксплуатации ПВС — всего 10 лет. Для скрытой проводки, которая должна служить десятилетиями, это критически мало.

. Заявленный период эксплуатации ПВС — всего 10 лет. Для скрытой проводки, которая должна служить десятилетиями, это критически мало. Ненадёжная изоляция . Со временем изоляция ПВС становится хрупкой, трескается и перестаёт защищать проводники. Это прямой риск короткого замыкания.

. Со временем изоляция ПВС становится хрупкой, трескается и перестаёт защищать проводники. Это прямой риск короткого замыкания. Отсутствие сертификации. ПВС не сертифицирован по нормативам для монтажа в скрытых сетях. Недобросовестные монтажники используют его только из-за низкой цены и простоты в работе.

Какой кабель выбрать для безопасности

Для скрытой проводки в жилых домах и квартирах следует использовать кабель с медными жилами марки ВВГ. Он специально разработан для стационарной прокладки, его изоляция прочная и рассчитана на десятки лет службы без потери свойств. Кабель ВВГ надёжен, доступен по цене и полностью соответствует требованиям безопасности.

Контролируйте работу мастеров при ремонте. Уточняйте марку кабеля и требуйте использовать только сертифицированную продукцию, такую как ВВГ. Это простое действие поможет защитить вашу семью и имущество.

