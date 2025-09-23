Все новости Уфы и Башкортостана
Газовый или водяной: как отличить шаровые краны — важные параметры, которые стоит учесть перед покупкой изделий

Газовый или водяной: как отличить шаровые краны — важные параметры, которые стоит учесть перед покупкой изделий

22:21, 23 сен 2025

Перепутать водяной и газовый краны при установке опасно для жизни. Использование неподходящего крана может привести к утечке газа. Чтобы избежать ошибки, проверьте арматуру по трем простым признакам.

Цвет рукоятки

Самый очевидный признак — цвет. Рукоятка газового крана всегда желтая. У кранов для воды она может быть любого другого цвета, чаще всего красного или синего.

Длина резьбы

Осмотрите присоединительную резьбу. У газовых кранов она часто длиннее и имеет больше витков для более надежного соединения. На водяных кранах резьба обычно стандартной длины.

Конструкция уплотнителя

Проверьте шток — стержень, на котором крепится рукоятка. У газового крана уплотнитель штока неразборный: если он износится, кран придется менять целиком. У многих водяных кранов есть специальная гайка, которой можно подтянуть уплотнитель, чтобы устранить течь.

Главное — помнить о безопасности. Газовые краны класса «А» обеспечивают повышенную герметичность, в отличие от водяных. Устанавливать водяной кран на газовую трубу категорически запрещено.

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: советы
