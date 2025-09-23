Не в песке и не в воде: храню арбузы и дыни до зимы другим способом — не гниют и не плесневеют
22:28, 23 сен 2025
В сентябре арбузы и дыни продают по самым низким ценам. Это лучшее время, чтобы запастись ими на зиму. Проверенный способ хранения позволит подать свежий арбуз к новогоднему столу. Метод взят из советского сборника «Советы молодой хозяйке».
Что понадобится
- Плод. Выберите немного недозрелый арбуз или дыню. Убедитесь, что на кожуре нет вмятин, царапин и трещин. Плодоножку не обрезайте — она должна остаться целой. Для долгого хранения хорошо подходят позднеспелые сорта, такие как «Торпеда» или «Холодок».
- Ёмкость. Подойдёт чистый деревянный или пластиковый ящик, а также плетёная корзина. Важно, чтобы в таре не было плесени и посторонних запахов.
- Зола. Нужна обычная древесная зола, например, из мангала или камина. Она впитает лишнюю влагу и защитит плод от гниения.
Что делать
- Насыпьте на дно ящика слой золы толщиной 10–15 сантиметров.
- Аккуратно уложите арбуз или дыню на подушку из золы.
- Полностью засыпьте плод. Слой золы со всех сторон, включая верх, должен быть не менее 15 сантиметров.
- Накройте ящик крышкой или плотной натуральной тканью.
- Поставьте ёмкость в сухое и прохладное место.
Если всё сделано правильно, плоды сохранят свежесть и вкус до самых зимних месяцев.
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
