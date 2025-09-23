Все новости Уфы и Башкортостана
Не в песке и не в воде: храню арбузы и дыни до зимы другим способом — не гниют и не плесневеют

22:28, 23 сен 2025

В сентябре арбузы и дыни продают по самым низким ценам. Это лучшее время, чтобы запастись ими на зиму. Проверенный способ хранения позволит подать свежий арбуз к новогоднему столу. Метод взят из советского сборника «Советы молодой хозяйке».

Что понадобится

  • Плод. Выберите немного недозрелый арбуз или дыню. Убедитесь, что на кожуре нет вмятин, царапин и трещин. Плодоножку не обрезайте — она должна остаться целой. Для долгого хранения хорошо подходят позднеспелые сорта, такие как «Торпеда» или «Холодок».
  • Ёмкость. Подойдёт чистый деревянный или пластиковый ящик, а также плетёная корзина. Важно, чтобы в таре не было плесени и посторонних запахов.
  • Зола. Нужна обычная древесная зола, например, из мангала или камина. Она впитает лишнюю влагу и защитит плод от гниения.

Что делать

  1. Насыпьте на дно ящика слой золы толщиной 10–15 сантиметров.
  2. Аккуратно уложите арбуз или дыню на подушку из золы.
  3. Полностью засыпьте плод. Слой золы со всех сторон, включая верх, должен быть не менее 15 сантиметров.
  4. Накройте ящик крышкой или плотной натуральной тканью.
  5. Поставьте ёмкость в сухое и прохладное место.

Если всё сделано правильно, плоды сохранят свежесть и вкус до самых зимних месяцев.

