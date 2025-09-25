Все новости Уфы и Башкортостана
Больше никакой вони из мусорного ведра: насыпьте на дно то, что вы обычно выбрасываете — 4 решения проблемы

22:22, 25 сен 2025

Неприятный запах из мусорного ведра на кухне может испортить атмосферу во всем доме. Если ничего не делать, он въестся, и убрать его станет сложнее. Блогеры из «Нашей Жизни» поделились четырьмя простыми советами, которые помогут сохранить свежесть без лишних усилий и химии.

Используйте подручные средства

Прежде чем вставить новый мусорный пакет, положите на дно ведра одно из этих средств. Они будут впитывать лишнюю влагу и предотвращать появление запаха.

Древесный наполнитель для кошачьего лотка. Насыпьте немного гранул на дно. Они отлично поглощают жидкость и блокируют запахи.

Газета. Постелите на дно несколько слоев старой газеты. Бумага работает по тому же принципу, что и наполнитель — впитывает влагу.

Корица и лимонная цедра. Если предпочитаете натуральные ароматы, положите на дно палочку корицы или высушенную цедру лимона. Их природные свойства помогают нейтрализовать неприятные запахи.

Активированный уголь. Несколько таблеток на дне ведра сработают как фильтр. Благодаря своей пористой структуре уголь эффективно поглощает молекулы запаха.

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы мусор
