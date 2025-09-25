Профлист на саморезы не прикручиваю — нашел другой способ — ржавых подтеков больше нет

22:31, 25 сен 2025

Забор из профнастила — популярный и доступный выбор для загородного участка. Однако из-за распространённой ошибки при монтаже он может не защитить от злоумышленников и быстро покрыться ржавчиной.

Чаще всего листы профнастила крепят к каркасу кровельными саморезами. В этом и заключается главная проблема. Злоумышленник может легко открутить их обычным шуруповёртом за несколько минут и проникнуть на вашу территорию.

Вторая проблема — коррозия. В местах крепления саморезы повреждают металл, создавая отверстия, в которые попадает влага. Из-за этого металлические прожилины начинают ржаветь. Во время дождя на заборе появляются некрасивые ржавые подтёки, которые сложно отмыть.

Чтобы сделать забор надёжным и долговечным, строители советуют использовать вместо саморезов оцинкованные заклёпки. Такой крепёж невозможно снять без специального оборудования, что значительно повышает безопасность вашего дома.

Заклёпки плотно прилегают к листу, не создавая зазоров для влаги, и имеют антикоррозийное покрытие. Ограждение на заклёпках служит дольше, не требует обслуживания и выглядит аккуратнее, так как у крепежа нет выступающих частей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube