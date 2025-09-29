Забытый рецепт из СССР: целебный овощной суп, который восстанавливает печень и поджелудочную железу естественным путем

16:10, 29 сен 2025

Восстановить пищеварение и мягко очистить организм поможет простой овощной суп. Его рецепт активно использовали в лечебных санаториях СССР в 1950–1960-х годах для пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта. Суп состоит из доступных овощей и готовится за полчаса, пишет автор Дзен-канала «Здоровый дух».

В чем польза для организма

Каждый компонент супа выполняет свою функцию. Белокочанная капуста — это клетчатка и витамин С. Морковь за счет бета-каротина помогает работе печени, а картофельный крахмал обволакивает и защищает стенки желудка. Кабачок добавляет пектин и снижает калорийность блюда. Петрушка с укропом стимулируют отток желчи, а лавровый лист помогает работе поджелудочной железы и контролирует синтез инсулина.

Как приготовить

Вам понадобятся:

Вода — 1,5 л

Белокочанная капуста — 300 г

Морковь — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Небольшой кабачок — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1–2 зубчика

Пучок петрушки и укропа

Растительное масло — 1 ст. л.

Лавровый лист, соль, перец

Измельчите лук и чеснок, слегка обжарьте на растительном масле 2–3 минуты. В кипящую воду добавьте зажарку, затем нарезанные овощи и лавровый лист. Варите на среднем огне 25 минут до мягкости овощей. За пять минут до готовности добавьте мелко нарезанную зелень, соль и перец по вкусу.

Суп лучше подавать теплым. Для вкуса можно добавить ложку нежирной сметаны или немного лимонного сока.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube